Đương kim Hoa hậu Thế giới diện áo dài khoe sắc ở Quảng Ninh

Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri tại khai mạc cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 diễn ra tối 12-8

Tối 12-8, Opal Suchata Chuangsri cùng tổ chức Miss World và 111 thí sinh quốc tế cùng hội tụ tại khai mạc cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 được tổ chức bên bờ vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Xuất hiện trước 10.000 khán giả tại sự kiện cùng đông đảo người hâm mộ sắc đẹp theo dõi cuộc thi qua sóng trực tiếp, mỹ nhân Thái Lan diện chiếc áo dài màu xanh than và áo choàng thướt tha cùng màu. Nàng hậu kết hợp tà áo truyền thống Việt Nam với kiểu tóc búi sau thanh lịch, cổ điển, đội chiếc vương miện xanh mang tính biểu tượng của cuộc thi, làm nổi bật nét duyên dáng, nữ tính cùng nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút.

Người đẹp xứ chùa vàng rạng rỡ trong tà áo dài Việt Nam

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Trong phần giao lưu, Opal Suchata Chuangsri thân thiện chào khán giả bằng tiếng Việt, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo mà mình nhận được khi đến Quảng Ninh cũng như Việt Nam nói chung. Người đẹp 23 tuổi hy vọng tiếng Việt của mình nghe ổn và cho biết sẽ cố gắng trau dồi thêm trong thời gian tới. Nàng hậu sinh năm 2003 chia sẻ cô rất phấn khích khi Miss World lần thứ 73 được tổ chức tại Việt Nam và địa điểm đầu tiên cuộc thi đặt chân tới là Quảng Ninh, nơi có di sản thế giới. Trước thềm khai mạc, Opal và dàn thí sinh đã được tham quan thành phố, ngồi thuyền thưởng ngoạn vịnh Hạ Long.

"Như tôi thường nói, mỗi khi chúng tôi công tác với Tổ chức Miss World, chúng tôi là cầu nối, là cửa sổ để thế giới nhìn thấy được vẻ đẹp ở tất cả những nơi mà chúng tôi đặt chân đến. Và tôi rất hân hạnh khi Việt Nam sẽ là quốc gia tiếp nối di sản Beauty with a purpose (Sắc đẹp vì mục đích cao cả), một sứ mệnh quan trọng đối với Tổ chức Miss World, bà Julia Morley và chính bản thân tôi. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời ở đây", đương kim Hoa hậu Thế giới bộc bạch.

Opal Suchata Chuangsri sinh năm 2003, đến từ Thái Lan. Cô từng giành ngôi á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2024 sau đó từ bỏ danh hiệu để chinh phục đấu trường Hoa hậu Thế giới 2025. Opal là người đẹp Thái Lan đầu tiên giành vương miện Miss World

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Miss World 2021 Karolina Bielawska, Mr World 2024 Danny Mejía cũng chọn diện áo dài tại đêm khai mạc. Trở lại Việt Nam lần này, họ đồng hành cùng dàn thí sinh trong nhiều hoạt động của cuộc thi

Ngoài các hoạt động tham quan, khám phá thắng cảnh, di sản ở Quảng Ninh cùng quá trình chuẩn bị cho sự kiện khai mạc, Opal Suchata Chuangsri cùng Miss World 2021 Karolina Bielawska, Mr World 2024 Danny Mejía và các thí sinh Miss World 2026 còn có hoạt động thiện nguyện vào hôm 9-8. Họ tham gia chương trình Trao nụ cười, lan tỏa yêu thương tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh, trao 75 phần quà dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình thuộc chuỗi hoạt động mở đầu của Miss World 2026 tại Việt Nam, được tổ chức theo định hướng Beauty With A Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả của Tổ chức Miss World.

Sau đêm khai mạc, Opal Suchata Chuangsri cùng ban tổ chức và 111 thí sinh di chuyển đến Hải Phòng. Theo lịch trình được công bố từ trước, họ góp mặt tại sự kiện công bố thí sinh, trao bảng tên vào ngày 13-8 cùng một số vòng thi phụ, tham gia show diễn Vietnam Beauty Fashion Fest vào ngày 18-8. Tiếp đó, từ ngày 21-8 đến 5-9, tất cả sẽ tập trung vào các hoạt động ở chặng Khánh Hòa.

Tối 5-9, Opal Suchata Chuangsri sẽ trao lại vương miện cho "người kế nhiệm" tại vòng chung kết Hoa hậu Thế giới 2026.

Theo Thanh Chi (TNO)