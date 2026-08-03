Chi Pu gợi cảm tại sự kiện, chia sẻ tin vui ở tuổi 33

Tối 1.8 (giờ địa phương), Chi Pu tham gia trình diễn trong một sự kiện ở Malaysia. Dịp này, cô chia sẻ tin vui khi được vinh danh trong một giải thưởng thuộc khuôn khổ chương trình.

Xuất hiện trên sân khấu, Chi Pu gây ấn khi diện thiết kế của Đỗ Long, lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen. Bộ trang phục với những chi tiết cắt xẻ giúp người đẹp 9X tôn sắc vóc quyến rũ, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa truyền thống của quê hương đến bạn bè trong khu vực.

Chi Pu khoe nhan sắc rạng rỡ khi xuất hiện tại một sự kiện ở Malaysia

Bên cạnh đó, sân khấu của sự kiện còn là dịp để Chi Pu lần đầu trình diễn sáng tác mới - Chưa bao giờ. Sau album EXs, đây tiếp tục là dự án mới, được người đẹp 9X ấp ủ giới thiệu đến với khán giả.

Theo tiết lộ của Chi Pu, ca khúc do Mikedeel sản xuất, với phần giai điệu và ca từ do GiunDra chắp bút. Trên sân khấu quốc tế, Chi Pu chọn thể hiện Chưa bao giờ bằng tiếng Việt, mong muốn lan tỏa ngôn ngữ nước nhà đến thế giới.

Chi Pu mang tới kỹ năng trình diễn quyến rũ, đầy năng lượng trên sân khấu trước đông đảo khán giả. Đây là tiết mục được giọng ca 9X kết hợp cùng dàn vũ công đến từ Malaysia. Sau tiết mục, Chi Pu bất ngờ đón tin vui khi được vinh danh giải thưởng Weibo All-Round Stage Charismatic Artist. Trên sân khấu, người đẹp bày tỏ niềm hạnh phúc, cho biết đây là vinh dự lớn khi được vinh danh ở hạng mục này.

Chi Pu chia sẻ 'tin vui'

Giọng ca 9X khéo léo chọn chiếc váy lấy cảm hứng từ hoa sen, giúp ghi điểm trước khán giả quốc tế

Chi Pu chia sẻ sự biết ơn vì có cơ hội mang âm nhạc quê hương giới thiệu đến đông đảo khán giả châu Á. Nhìn lại hành trình những năm qua, giọng ca 9X cho biết việc được gặp gỡ nhiều đồng nghiệp, khán giả tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới đã mang lại cho cô trải nghiệm đáng nhớ. Chi Pu khẳng định âm nhạc chính là sợi dây liên kết diệu kỳ, có sức mạnh đưa con người xích lại gần nhau hơn, bất chấp khác biệt ngôn ngữ.

Chi Pu xem giải thưởng này là nguồn động lực to lớn để bản thân tiếp tục nỗ lực trưởng thành, học hỏi và kết nối khán giả. Nữ ca sĩ gửi lời tri ân chân thành đến ban tổ chức, đội ngũ ê kíp đồng hành, cùng toàn thể cộng đồng người hâm mộ đã luôn sát cánh, bảo vệ cô trên chặng đường nghệ thuật vừa qua.

Xuất phát điểm là một “hot girl Hà thành”, Chi Pu có bước phát triển mới sau chặng đường hơn 15 năm làm nghề. Bên cạnh công việc diễn xuất, cô lấn sân sang ca hát, mở rộng thị trường thông qua hành trình tranh tài ở Đạp gió 2023. Gần đây, giọng ca 9X gây chú ý khi ra mắt với vai trò nhà đồng sáng lập công ty giải trí C-Global Entertainment, thể hiện rõ tham vọng chuyển dịch từ nghệ sĩ giải trí sang người hoạch định chiến lược.

Theo Thạch Anh (TNO)