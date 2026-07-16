Hoa hậu Việt Nam 2026 ra thông báo 'nóng'

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vừa thông báo tiếp tục gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến cuối tháng 7.2026, mở thêm cơ hội cho các ứng viên tiềm năng tại cả hai miền Nam - Bắc.

Hoa hậu Việt Nam 2026 đề cao vẻ đẹp hài hòa giữa nhan sắc, văn hóa trí tuệ và tinh thần cống hiến

Theo thông báo mới nhất từ ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Việt Nam 2026, thời hạn nộp hồ sơ dành cho thí sinh khu vực miền Bắc sẽ kéo dài đến ngày 28.7, trong khi khu vực miền Nam sẽ kết thúc muộn hơn vào ngày 31.7. BTC cho biết lý do tiếp tục gia hạn thời gian nhận hồ sơ nhằm giúp các cô gái có thêm cơ hội để trở thành một phần của ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Việt Nam 2026 liên tục gia hạn thời gian nộp hồ sơ

Đây không phải là lần đầu tiên mùa giải năm nay điều chỉnh lịch trình. Theo kế hoạch ban đầu, hạn cuối BTC nhận hồ sơ dự thi toàn quốc là ngày 12.6. Theo dự kiến, vòng sơ khảo diễn ra trong tháng 6.2026; chương trình thực tế được ghi hình trong tháng 6 và 7.2026, phát sóng từ tháng 7 trên các nền tảng số; vòng chung khảo toàn quốc diễn ra vào tháng 8.2026 tại Hải Phòng.

Tuy nhiên, đến ngày 17.6, BTC ra thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20.7. "Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức được khởi động vào tháng 5.2026 với chủ đề Miền hương sắc và đêm chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 8.2026 tại Hải Phòng. Ban tổ chức chính thức gia hạn thời gian nhận hồ sơ đến ngày 20.7.2026, để những cô gái còn đang chuẩn bị, còn đang cân nhắc hoặc chưa kịp hoàn thiện hồ sơ có thêm cơ hội bước vào hành trình chinh phục vương miện", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Một số thí sinh ghi danh ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Quyết định liên tục kéo dài thời gian tìm ứng viên của BTC khiến dân mạng hoài nghi về khả năng đảm bảo đúng tiến độ khung chương trình ban đầu, đặc biệt là thời điểm diễn ra vòng chung kết (dự kiến vào tháng 8). Nhiều khán giả đặt dấu hỏi về việc liệu chất lượng và số lượng thí sinh nộp hồ sơ ban đầu đã đạt kỳ vọng của nhà sản xuất hay chưa. Bên cạnh đó, việc đóng cổng đăng ký quá muộn, trong khi cuộc thi diễn ra ngay vào tháng 8 khiến nhiều người lo ngại các thí sinh nộp sau sẽ bị hạn chế thời gian tập luyện, training các kỹ năng cần thiết, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng chuyên môn chung của mùa giải.

Trong khi đó, không ít ý kiến bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của BTC. Họ cho rằng việc nới rộng quỹ thời gian là chiến lược cần thiết để ban giám khảo không bỏ sót những ứng viên phù hợp, đồng thời tạo điều kiện tối đa cho các nữ sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp hoặc bận rộn lịch trình học tập trước đó kịp tham gia đăng ký.

Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ VH-TT-DL, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng UBND TP.Hải Phòng, hướng tới định hướng gắn kết giữa văn hóa, giáo dục và trách nhiệm xã hội trong việc xây dựng hình mẫu phụ nữ Việt Nam hiện đại. Cuộc thi được xây dựng như hành trình phát triển toàn diện, đánh giá thí sinh qua hoạt động thực tế, tương tác cộng đồng và khả năng lan tỏa giá trị tích cực. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Trưởng BTC cho biết cuộc thi không tìm kiếm hình mẫu hoàn hảo theo khuôn mẫu mà hướng tới những đại diện có trí tuệ, văn hóa, tinh thần cống hiến và khả năng tạo ảnh hưởng tích cực trong xã hội.

Theo Lạc Xuân (TNO)