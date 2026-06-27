Người đẹp Bùi Thị Thùy Dương đăng quang Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026

(GLO)- Trong đêm chung kết Cuộc thi Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam diễn ra vào tối 26-6, tại Quảng trường Riverside, Khu biệt thự Đại Phú Gia (phường Quy Nhơn Đông), doanh nhân trẻ Bùi Thị Thùy Dương (Đồng Tháp) đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Đêm chung kết Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ nghệ sĩ khách mời như danh ca - nhạc sĩ Ngọc Sơn, ca sĩ Thanh Thảo, ca sĩ Dương Minh Ngọc, ca sĩ Sang Nakun..., mang đến trải nghiệm âm thanh, ánh sáng ấn tượng.

Đêm chung kết mang đến trải nghiệm âm thanh, ánh sáng ấn tượng. Ảnh: Hải Uyên

Chương trình thu hút đông đảo khán giả theo dõi trực tiếp tại quảng trường Riverside. Phần livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ghi nhận hơn 100.000 lượt xem và tương tác.

Đông đảo khán giả trực tiếp theo dõi chương trình đêm chung kết Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026. Ảnh: Hải Uyên

Sau 3 phần thi áo dài, trang phục công sở và trang phục dạ hội, 8 thí sinh xuất sắc được xướng tên bước tiếp vào phần thi ứng xử để cạnh tranh các danh hiệu.

Vượt qua các ứng viên sáng giá khác, doanh nhân trẻ Bùi Thị Thùy Dương (Đồng Tháp) đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026.

Tân Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 Bùi Thị Thùy Dương. Ảnh: Hải Uyên

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Thị Bích Huệ (Thanh Hóa); 2 danh hiệu Á hậu 2 được trao cho Lê Yến Hoa (Ninh Bình) và Huỳnh Thị Kim Chung (Gia Lai); Nguyễn Phương Quỳnh Uyên (Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Thanh Trinh (Huế) được trao danh hiệu Á hậu 3.

Bên cạnh các danh hiệu chính, Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ nhằm tôn vinh những thí sinh có thành tích nổi bật. Trong đó, danh hiệu Hoa hậu Nhân ái được trao cho Đặng Thị Mỹ Phước (Nghệ An), danh hiệu Hoa hậu Trí tuệ thuộc về Trần Thị Ngọc Bích (Hà Nội).

Ngoài danh hiệu Hoa hậu, Ban tổ chức trao nhiều giải thưởng phụ để ghi nhận nỗ lực và đóng góp của các thí sinh. Ảnh: Hải Uyên

Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 26-6 tại Gia Lai. Cuộc thi hướng đến tôn vinh các nữ doanh nhân có bản lĩnh, trí tuệ, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của nữ doanh nhân và quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch của Gia Lai.