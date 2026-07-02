Mỹ nhân lần đầu đóng nữ cảnh sát chìm gây chú ý là ai?

Trở lại phim giờ vàng với vai diễn hoàn toàn khác biệt, Cù Thị Trà là một trong những mỹ nhân gây chú ý trong 'Lửa trắng'.

Diễn viên Cù Thị Trà từng "gây bão" với vai "tiểu tam" khiến người xem tranh cãi trong Chúng ta của 8 năm sau. Khi vào vai nữ cảnh sát chìm trong Lửa trắng, nữ diễn viên cho thấy nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn để từng bước mở rộng biên độ diễn xuất.

Cù Thị Trà trong Lửa trắng đang phát sóng. Ảnh: VFC cung cấp

Trong Chúng ta của 8 năm sau, Cù Thị Trà từng gây chú ý khi vào vai một cô gái trẻ chen chân vào hôn nhân của cô giáo Nguyệt. Nhân vật không có nhiều đất diễn nhưng đủ để nữ diễn viên để lại dấu ấn bởi ngoại hình sáng, cách thể hiện tâm lý tự nhiên và khả năng tạo cảm xúc trái chiều. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong một số dự án truyền hình giờ vàng như Hẹn em ngày nắng, nữ chính trong Những nẻo đường gần xa với kiểu nhân vật trẻ trung, hiện đại, có cá tính.

Cù Thị Trà thoát vai 'tiểu tam'

Với Lửa trắng - bộ phim chính luận, hình sự đang phát sóng trên VTV thì đây là lần đầu tiên Cù Thị Trà góp mặt trong dòng phim vốn đòi hỏi tiết tấu nhanh, tâm lý phức tạp và tính chân thực cao.

Trong phim, cô vào vai Sương - nữ cảnh sát chìm mang vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, luôn phải che giấu thân phận khi thâm nhập đường dây tội phạm ma túy. Không chỉ đối mặt với hiểm nguy thường trực, nhân vật còn phải liên tục thay đổi trạng thái cảm xúc để giữ vỏ bọc giữa những kẻ phạm tội.

Sắc vóc nổi bật và khả năng diễn xuất tự nhiên nên Cù Thị Trà được xem là mỹ nhân của phim giờ vàng. Ảnh: VFC cung cấp

So với những vai có phần "đỏng đảnh", nhiều thị phi tình cảm, Sương là bước chuyển hoàn toàn khác của Cù Thị Trà. Nhân vật không gây chú ý bằng những màn đối đầu gay gắt hay chuyện yêu đương, mà chinh phục khán giả bằng sự bản lĩnh, bình tĩnh và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ. Chính sự đối lập ấy giúp nữ diễn viên có thêm cơ hội chứng minh khả năng biến hóa trên màn ảnh.

Theo chia sẻ của Cù Thị Trà, việc tham gia Lửa trắng là thử thách lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp. Cô phải dành nhiều thời gian tìm hiểu đời sống của lực lượng công an, rèn luyện tác phong, cách di chuyển, giao tiếp và kiểm soát biểu cảm để nhân vật thuyết phục hơn.

Nữ diễn viên cũng xem đây là cơ hội để bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc, tránh lặp lại chính mình sau những vai diễn trước. Thay vì chỉ dựa vào ngoại hình, cô mong muốn khán giả ghi nhận sự trưởng thành trong nghề của mình qua từng nhân vật.

Cù Thị Trà cho biết thêm, cô không muốn bị đóng khung bởi dạng vai "tiểu tam". Vì thế, cô ưu tiên cho các vai diễn có tính thử thách, nhiều lớp tâm lý và có dư địa để phát triển diễn xuất.

Từ một "tiểu tam" từng khiến khán giả bức xúc đến nữ cảnh sát chìm can trường trong Lửa trắng, hành trình của Cù Thị Trà phản ánh sự chuyển mình của một diễn viên trẻ đang từng bước khẳng định bản thân bằng thực lực hơn là vẻ ngoài.

Theo Thu Thủy (thanhnien.vn)