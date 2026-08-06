Disney muốn dùng 'Spider-Man: Brand New Day' làm 'đòn bẩy doanh thu' cho 'Avengers: Doomsday'

Lãnh đạo Disney tin rằng màn ra mắt bùng nổ của 'Spider-Man: Brand New Day' không chỉ khẳng định sức hút của dòng phim siêu anh hùng mà còn mở đường cho thành công phòng vé của 'Avengers: Doomsday', dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026, The Hollywood Reporter đưa tin ngày 5.8.

Sau màn khởi đầu đầy ấn tượng của Spider-Man: Brand New Day tại phòng vé toàn cầu, Giám đốc điều hành Disney Josh D'Amaro bày tỏ sự lạc quan rằng thành công của bộ phim sẽ trở thành tín hiệu tích cực cho Avengers: Doomsday, bom tấn được Marvel Studios phát hành vào tháng 12.2026.

Disney đặt nhiều kỳ vọng nhờ vào hiệu ứng từ 'Spider-Man'

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý diễn ra ngày 5.8, ông Josh D'Amaro đã gửi lời chúc mừng tới Sony, Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige cùng ê kíp thực hiện Spider-Man: Brand New Day.

Màn ra mắt bùng nổ của Spider-Man: Brand New Day được Disney xem là tín hiệu tích cực để thúc đẩy doanh thu phòng vé cho Avengers: Doomsday

"Tôi không thể không nhắc đến và chúc mừng tất cả mọi người về màn ra mắt phá kỷ lục của Spider-Man cuối tuần qua. Đây là thành tích đáng kinh ngạc và một lần nữa chứng minh rằng khán giả vẫn sẵn sàng đến rạp khi được mang đến những trải nghiệm điện ảnh chất lượng", ông nói.

Theo vị lãnh đạo Disney, sau 65 năm kể từ lần đầu xuất hiện, Spider-Man vẫn là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất của Marvel, từ mảng sản phẩm tiêu dùng, công viên giải trí cho đến nền tảng phát trực tuyến.

Ông cũng nhấn mạnh thành công của Spider-Man: Brand New Day là tín hiệu đáng mừng đối với Avengers: Doomsday, bộ phim đang được người hâm mộ trên toàn thế giới mong đợi.

"Không cần phải nói nhiều, thành công của Spider-Man là dấu hiệu tích cực cho Avengers: Doomsday. Sức hút của các thương hiệu Marvel trên nhiều lĩnh vực khác nhau vẫn là một phần cốt lõi trong chiến lược của Disney, còn Disney+ tiếp tục đóng vai trò là trung tâm của hệ sinh thái số", ông cho biết.

Marvel kỳ vọng xóa tan nỗi lo 'mệt mỏi siêu anh hùng'

Avengers: Doomsday, dự kiến ra rạp ngày 18.12.2026, vốn đã được đánh giá là một trong những bom tấn đáng chờ đợi nhất năm. Theo các số liệu được công bố trước đó, bộ phim đã thu về khoảng 19 triệu USD từ doanh số bán vé sớm tại các rạp chiếu định dạng cao cấp kể từ khi mở bán vào tháng 7.

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt doanh thu, Spider-Man: Brand New Day còn được cho là sẽ tạo tiền đề cho Avengers: Doomsday về mặt nội dung.

Avengers: Doomsday dự kiến quy tụ dàn diễn viên hùng hậu từ nhiều thương hiệu siêu anh hùng thuộc Marvel Studios, đặc biệt là sự trở lại của tài tử Robert Downey Jr. trong vai Iron Man

Tuy nhiên, giới quan sát vẫn không khỏi lo ngại về hiện tượng được gọi là "superhero fatigue" (sự bão hòa hoặc mệt mỏi với dòng phim siêu anh hùng). Ba bộ phim Marvel gần đây gồm Captain America: Brave New World, Thunderbolts và The Fantastic Four: First Steps đều thu về hàng trăm triệu USD, nhưng kết quả vẫn bị đánh giá thấp hơn so với những thành tích mà Marvel từng đạt được trong giai đoạn hoàng kim.

Trong bối cảnh đó, việc Spider-Man: Brand New Day nhanh chóng cán mốc 1 tỉ USD doanh thu toàn cầu ngay sau khi ra mắt được xem là tín hiệu tích cực. Thành tích này cho thấy khán giả vẫn sẵn sàng ủng hộ các bộ phim siêu anh hùng nếu nội dung và chất lượng đủ sức hấp dẫn.

Theo Nguyễn Quang Hải (TNO)