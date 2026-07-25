Tuần phim lan tỏa lòng tri ân

(GLO)- Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp với các đơn vị liên quan lần đầu tiên tổ chức với quy mô toàn quốc. Tại Gia Lai, sự kiện này thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Tuần phim diễn ra từ ngày 21 đến 28-7 tại 190 cụm rạp trong cả nước. Tỉnh Gia Lai có 4 cụm rạp gồm: Starlight Gia Lai (53 Quang Trung, phường Pleiku), CGV Kim Cúc Plaza (Trung tâm thương mại Go, phường Quy Nhơn Nam), Starlight Quy Nhơn (tầng 8 - số 52A Tăng Bạt Hổ, phường Quy Nhơn), EVG - Bình Định (tầng 2, số 312 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn) hưởng ứng Tuần phim thông qua việc tổ chức 2 suất chiếu miễn phí mỗi ngày (vào 10 giờ và 16 giờ) từ ngày 22 đến hết ngày 24-7.

Đến các rạp, khán giả được thưởng thức 6 bộ phim giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật gồm: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên, Bình minh đỏ.

Đậm nghĩa tri ân

Sáng 22-7, đông đảo khán giả hào hứng đến xem suất chiếu 10 giờ tại rạp Starlight Gia Lai để cùng thưởng thức bộ phim Những người viết huyền thoại - 1 trong những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam về đề tài lịch sử đấu tranh cách mạng, trong số đó có khá nhiều khán giả là thân nhân người có công.

Bà Nguyễn Thị Thúy (bên trái) và bà Phan Thị Cửu - 2 thân nhân liệt sĩ có mặt tại 1 suất chiếu của Tuần phim. Ảnh: P.D

Cầm trên tay chiếc vé vào rạp, bà Nguyễn Thị Thúy (phường Pleiku) và bà Phan Thị Cửu (phường Thống Nhất) cho hay, đây là lần đầu tiên họ được xem bộ phim này.

Bà Thúy có 1 người anh hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy hài cốt, còn gia đình bà Cửu cũng có đến 3 liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

“Với chúng tôi, Tuần phim là hoạt động rất ý nghĩa, là dịp để tưởng nhớ người thân đã hy sinh vì Tổ quốc và ôn lại truyền thống cách mạng” - bà Thúy chia sẻ.

Đó cũng là cảm xúc của bà Đặng Ngọc Hồng Sen (phường Quy Nhơn Nam) sau khi xem xong bộ phim Đừng đốt trong suất chiếu đầu tiên vào sáng 22-7 tại rạp CGV Kim Cúc Plaza.

Người phụ nữ luống tuổi là con gái liệt sĩ bày tỏ: “Qua tấm vé xem phim miễn phí, tôi cảm nhận được thêm rằng những người có công luôn được xã hội trân trọng, ghi nhớ”.

Ngoài 2 cụm rạp trên, các cụm rạp Starlight Quy Nhơn, EVG - Bình Định cũng trở thành điểm hẹn ý nghĩa của đông đảo người dân trong những ngày tháng bảy tri ân.

Nhiều bạn trẻ đã đến với các cụm rạp trên địa bàn tỉnh trong Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: P.D

Để chương trình diễn ra chu đáo, các rạp đã chủ động chuẩn bị từ sớm. Chị Lưu Thùy Na - quản lý rạp CGV Kim Cúc Plaza - cho biết: “Đơn vị đã phát hành 672 vé miễn phí, bố trí khu vực ưu tiên dành cho CCB, gia đình chính sách và người có công”.

Theo anh Mai Đăng Khoa - quản lý rạp Starlight Gia Lai, đơn vị đã phát hành tổng cộng 600 vé. “Rất nhiều khán giả đến nhận vé, từ cựu chiến binh, công chức, các bạn trẻ và cả những người lao động phổ thông. Điều này cho thấy sức lan tỏa rất lớn của Tuần phim” - anh Khoa nói.

Giáo dục truyền thống cách mạng

Theo ghi nhận của phóng viên, Tuần phim không chỉ thu hút khán giả lớn tuổi mà còn có rất nhiều bạn trẻ.

Cùng nhóm bạn 6 người đến rạp xem phim, em Huỳnh Vĩnh Long - học sinh Trường THPT Pleiku - chia sẻ: “Trước đây, em rất ấn tượng với điện ảnh cách mạng qua các phim Mưa đỏ, Địa đạo… Hiệu ứng đó tiếp tục kéo tụi em đến rạp dịp này. Theo em, Tuần phim đã góp phần cổ động tinh thần yêu nước, gián tiếp giáo dục truyền thống lịch sử bằng điện ảnh, rất trực quan và hấp dẫn”.

Cũng mê bộ phim Mưa đỏ, em Nguyễn Hồ Kim Ngân - học sinh lớp 9A6 Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn) bày tỏ: “Khi được đến rạp xem miễn phí những bộ phim về đề tài đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, em hiểu rõ hơn những hy sinh, mất mát của cha ông và thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay”.

Những bộ phim được trình chiếu tại các rạp trên địa bàn tỉnh trong Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước. Ảnh: N.N

Song song với hệ thống rạp thương mại, 8 đội chiếu bóng lưu động của Phòng Chiếu phim (Trung tâm Văn hóa tỉnh) cũng đồng loạt phục vụ người dân từ ngày 21 đến 28-7 tại nhiều địa phương ở khu vực phía Đông tỉnh, góp phần đưa điện ảnh đến vùng sâu, vùng xa.

Theo ông Văn Như Vũ - Trưởng Phòng Chiếu phim, ngoài các bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng, các đội còn chiếu phim hoạt hình lịch sử phục vụ thiếu nhi, lựa chọn nội dung phù hợp với từng địa bàn để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Cùng thời điểm, ông Ngô Hữu Hoài Trung - cán bộ phụ trách Đội chiếu phim lưu động (Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San) cho biết: Đội cũng đang lên đường đến các điểm làng ở khu vực phía Tây tỉnh để hưởng ứng Tuần phim với mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7).