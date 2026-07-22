HV Music Club tổ chức minishow “Thăng”

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Hùng Vương tặng hoa chúc mừng HV Music Club. Ảnh: M.C

Đây là chương trình âm nhạc thường niên của HV Music Club. Em Phùng Hồ An Nguyên - Chủ nhiệm HV Music Club - chia sẻ: Với chủ đề “Thăng”, chương trình tiếp nối hành trình sáng tạo của HV Music Club sau các minishow mang tên “Tìm”, “Họa” và “Tôi”.

Nếu những mùa diễn trước là hành trình khám phá, định hình và thấu hiểu bản thân thì "Thăng" là điểm chạm của sự trưởng thành, nơi những người trẻ đủ dũng cảm để yêu, đủ kiên trì theo đuổi đam mê và đủ tự do để sống trọn vẹn với lựa chọn của mình. “Thăng” không còn là câu hỏi “Tôi là ai?” mà là lời khẳng định: “Tôi sẽ bay lên theo cách của mình”.

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Tiết mục độc tấu piano "Flower Dance" góp phần tạo nên không gian âm nhạc đa sắc màu. Ảnh: M.C

Minishow 9 mang đến hơn 30 tiết mục do các thành viên HV Music Club dàn dựng công phu với nhiều loại hình như kịch, hát, nhảy, biểu diễn cùng ban nhạc.

Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời gồm 52Hz, Tori Đinh, Phan Toàn và Lê Văn Cường, góp phần mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu, giàu cảm xúc.

Minishow 9 "Thăng" thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức và cổ vũ. Ảnh: M.C

Không chỉ là sân chơi để học sinh phát huy năng khiếu nghệ thuật, rèn luyện kỹ năng biểu diễn, tổ chức sự kiện và làm việc nhóm, minishow 9 còn hướng đến mục tiêu lan tỏa các giá trị nhân văn. Toàn bộ lợi nhuận sau chương trình sẽ được HV Music Club sử dụng cho hoạt động thiện nguyện thường niên nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, HV Music Club là câu lạc bộ âm nhạc trực thuộc Trường THPT chuyên Hùng Vương, quy tụ những học sinh có chung niềm đam mê nghệ thuật. Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, câu lạc bộ còn duy trì nhiều chương trình thiện nguyện trong những năm qua, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.