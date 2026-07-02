Dàn sao hội tụ tại chương trình nghệ thuật "Eo Gió - Vũ điệu biển xanh"

(GLO)- Tối 11-7, Chương trình nghệ thuật và trình diễn pháo hoa tầm cao đặc biệt "Eo Gió - Vũ điệu biển xanh" sẽ diễn ra tại Khu du lịch sinh thái Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang đến một đêm hội nghệ thuật đặc sắc giữa không gian biển trời.

Đây là một trong những sự kiện điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và du lịch của địa phương thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, công nghệ trình diễn hiện đại và cảnh quan đặc trưng của Eo Gió.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến như Văn Mai Hương, Dương Edward, Dương Thuận, Hoàng Ngân, DJ Trang Moon, MC Hype Lil'Bee và MC Ngọc Thịnh.



Trong đó, ca sĩ Văn Mai Hương sẽ mang đến những ca khúc gắn liền với tên tuổi bằng chất giọng nội lực và giàu cảm xúc. Dương Edward góp mặt với phong cách lãng tử cùng những bản tình ca nhẹ nhàng. Hai nghệ sĩ trẻ Dương Thuận và Hoàng Ngân hứa hẹn tạo điểm nhấn bằng nguồn năng lượng trẻ trung và màu sắc âm nhạc hiện đại.

Ở phần trình diễn sôi động, DJ Trang Moon cùng MC Hype Lil'Bee sẽ khuấy động sân khấu với các tiết mục nhạc điện tử kết hợp hiệu ứng trình diễn hiện đại. Đồng hành xuyên suốt chương trình là MC Ngọc Thịnh với vai trò kết nối các phần biểu diễn.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, khán giả sẽ được thưởng thức hệ thống âm thanh, ánh sáng, laser hiện đại cùng màn trình diễn pháo hoa tầm cao đặc biệt, tạo nên điểm nhấn trên không gian biển đêm Eo Gió.

Chương trình bắt đầu lúc 19 giờ ngày 11-7 tại Khu du lịch sinh thái Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) và được truyền hình trực tiếp trên VTV8 và GTV.