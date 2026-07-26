“Say Hi Rực Rỡ” tập 8: Các “Anh trai” viết ca khúc riêng tặng Lê Dương Bảo Lâm

(GLO)- Tiếp tục nối dài hành trình sinh tồn trên đảo với nhiều thử thách mới, các “Anh trai” sẽ tranh tài ở phần thi tài năng, nhận nhiệm vụ “gác hải đăng” và cùng nhau khám phá Bàn Cờ Tiên, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và tiếng cười trong tập 8 chương trình “Say Hi Rực Rỡ”.

Sau hành trình chinh phục danh hiệu Gương mặt đại diện đảo, các “Anh trai” bước vào vòng thi tài năng với những màn trình diễn “cây nhà lá vườn”.

Nghệ sĩ Thái Ngân và Vũ Thịnh đã chuẩn bị một ca khúc dành riêng cho hành trình đặc biệt này. Món quà âm nhạc ngẫu hứng được sáng tác ngay trong chuyến đi thể hiện tinh thần gắn kết và những kỷ niệm đáng nhớ mà các thành viên đã cùng nhau trải qua trên đảo.

Nghệ sĩ Thái Ngân (giữa) và Vũ Thịnh (bên trái) mang đến ca khúc ngẫu hứng sáng tác trên đảo, dành tặng Lê Dương Bảo Lâm. Ảnh: BTC

Hai nghệ sĩ Đỗ Phú Quí và Hùng Huỳnh cũng lựa chọn màn múa ngẫu hứng với những động tác đầy tính giải trí. Không cần sân khấu hoành tráng hay đạo cụ cầu kỳ, cả hai liên tục khiến các “Anh trai” cười nghiêng ngả.

Mỗi đội mang đến một màu sắc riêng, hứa hẹn tạo nên màn cạnh tranh vừa hài hước vừa khó đoán. Với những phần thể hiện hoàn toàn khác biệt, danh hiệu “Gương mặt đại diện đảo” vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ trước khi tập phát sóng lên sóng.

Các “Anh trai” tranh tài để giành danh hiệu “Gương mặt đại diện đảo”. Ảnh: BTC

Tập 8 còn có hoạt động “gác hải đăng”. Hai Anh trai sẽ được chính các thành viên còn lại trực tiếp bầu chọn để đảm nhận nhiệm vụ này.

Tuy nhiên, theo “Chúa Đảo” Dương Lâm, đây chưa chắc đã là một “vinh dự” khi những ai có dấu hiệu làm biếng, thụ động, khó hòa đồng hay quá điệu đà sẽ rất dễ trở thành đối tượng được cả hội ưu ái đặc biệt. Kết quả bầu chọn vì thế hứa hẹn mang đến nhiều tình huống bất ngờ và không ít màn “tố nhau” đầy hài hước.

Ngày hôm sau, các nghệ sĩ cùng nhau thực hiện chuyến trải nghiệm bằng xe máy đến Bàn Cờ Tiên, khám phá thêm vẻ đẹp của biển đảo và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Đây cũng là dịp để các thành viên tận hưởng không khí trong lành, đồng thời mang đến nhiều thước phim đẹp, khép lại hành trình trên đảo bằng những trải nghiệm giàu cảm xúc.

Các thành viên tận hưởng vẻ đẹp biển đảo và khép lại hành trình trên đảo với nhiều cảm xúc. Ảnh: BTC

Dần đến chặng cuối, các “Anh trai” đã lần lượt khám phá nhiều không gian, mở rộng câu chuyện về điểm đến từ Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đến Cù Lao Xanh.

“Say Hi Rực Rỡ” là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về sinh tồn dành cho các nghệ sĩ, đồng thời là một trong những hoạt động truyền thông hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Thông qua hình thức giải trí gắn với trải nghiệm điểm đến, chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến đông đảo công chúng.