Dàn nghệ sĩ "Say Hi Rực Rỡ" tất bật chuẩn bị bữa tối trên Cù Lao Xanh

Khép lại hành trình dưới cái nắng gay gắt, cả nhóm tranh thủ xuống bãi biển bắt thêm ốc để cải thiện bữa ăn. Giữa khung cảnh biển trong xanh, bãi đá phủ rêu và ánh hoàng hôn buông xuống, các thành viên có dịp tận hưởng nhịp sống yên bình trên Cù Lao Xanh sau nhiều giờ liên tục vượt thử thách.
Trở về nơi cắm trại, không khí chuẩn bị bữa tối trở nên nhộn nhịp. Gin Tuấn Kiệt tiếp tục thể hiện vai trò "đầu tàu" khi nhanh chóng nhóm được bếp lửa, giúp cả đội bắt tay vào nấu nướng và phối hợp nhịp nhàng trong từng công đoạn.
Trái ngược với sự thành thạo của đồng đội, Ali Hoàng Dương lại trở thành "tâm điểm" của căn bếp bởi hàng loạt tình huống lóng ngóng khi chế biến món ăn.
Những màn xử lý nguyên liệu đầy bối rối của nam ca sĩ khiến Anh Tú và Hùng Huỳnh liên tục "chất vấn" một cách hài hước. Câu cảm thán: "Không tin luôn á anh Ali ơi, anh có thể như vậy được hả?" phần nào hé lộ bầu không khí náo nhiệt và đầy tiếng cười trong bữa tối đầu tiên của cả nhóm.
Ở một diễn biến khác, NICKY tiếp tục phát huy kinh nghiệm tích lũy từ chặng trước khi nhanh chóng hoàn thành việc dựng bếp. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn xung phong cùng Đỗ Phú Quí lên thuyền câu mực với hy vọng mang thêm thực phẩm về cho cả nhóm.
Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, chuyến đi giữa biển trở nên nhiều thử thách hơn, liệu NICKY và Đỗ Phú Quí có thành công mang về "chiến lợi phẩm"?
Những khoảnh khắc thư giãn giữa thiên nhiên biển đảo, xen lẫn các tình huống hài hước trong quá trình chuẩn bị bữa tối, hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười và cảm xúc cho khán giả trong tập 6 của "Say Hi Rực Rỡ".
"Say Hi Rực Rỡ" là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về sinh tồn dành cho các nghệ sĩ. Tập 6 của chương trình sẽ phát sóng lúc 20 giờ ngày 12-7 trên kênh HTV2, kênh YouTube Dong Tay Promotion/ON - Vie Giải Trí và siêu ứng dụng giải trí VieON; 20 giờ 30 phút trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh YouTube Chạm Gia Lai.