Dàn nghệ sĩ "Say Hi Rực Rỡ" tất bật chuẩn bị bữa tối trên Cù Lao Xanh

(GLO)- Sau ngày đầu tiên chinh phục những thử thách tại Cù Lao Xanh, các nghệ sĩ tham gia chương trình thực tế "Say Hi Rực Rỡ" tiếp tục mang đến nhiều khoảnh khắc vui nhộn khi cùng nhau tìm nguyên liệu và chuẩn bị bữa tối giữa không gian biển đảo.

Khép lại hành trình dưới cái nắng gay gắt, cả nhóm tranh thủ xuống bãi biển bắt thêm ốc để cải thiện bữa ăn. Giữa khung cảnh biển trong xanh, bãi đá phủ rêu và ánh hoàng hôn buông xuống, các thành viên có dịp tận hưởng nhịp sống yên bình trên Cù Lao Xanh sau nhiều giờ liên tục vượt thử thách.

Các "anh trai" tranh thủ bắt thêm ốc biển để cải thiện bữa ăn. Ảnh: BTC

Trở về nơi cắm trại, không khí chuẩn bị bữa tối trở nên nhộn nhịp. Gin Tuấn Kiệt tiếp tục thể hiện vai trò "đầu tàu" khi nhanh chóng nhóm được bếp lửa, giúp cả đội bắt tay vào nấu nướng và phối hợp nhịp nhàng trong từng công đoạn.

Gin Tuấn Kiệt trở thành "cứu tinh" của cả đội khi nhóm lửa thành công. Ảnh: BTC

Trái ngược với sự thành thạo của đồng đội, Ali Hoàng Dương lại trở thành "tâm điểm" của căn bếp bởi hàng loạt tình huống lóng ngóng khi chế biến món ăn.

Những màn xử lý nguyên liệu đầy bối rối của nam ca sĩ khiến Anh Tú và Hùng Huỳnh liên tục "chất vấn" một cách hài hước. Câu cảm thán: "Không tin luôn á anh Ali ơi, anh có thể như vậy được hả?" phần nào hé lộ bầu không khí náo nhiệt và đầy tiếng cười trong bữa tối đầu tiên của cả nhóm.

Các thành viên bắt tay chuẩn bị bữa tối đầu tiên của cả nhóm. Ảnh: BTC

Ở một diễn biến khác, NICKY tiếp tục phát huy kinh nghiệm tích lũy từ chặng trước khi nhanh chóng hoàn thành việc dựng bếp. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn xung phong cùng Đỗ Phú Quí lên thuyền câu mực với hy vọng mang thêm thực phẩm về cho cả nhóm.

Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, chuyến đi giữa biển trở nên nhiều thử thách hơn, liệu NICKY và Đỗ Phú Quí có thành công mang về "chiến lợi phẩm"?

Tập 6 "Say Hi Rực Rỡ" tại Cù Lao Xanh ghi dấu bằng nhiều tình huống bất ngờ, vui nhộn và giàu cảm xúc. Ảnh: BTC

Những khoảnh khắc thư giãn giữa thiên nhiên biển đảo, xen lẫn các tình huống hài hước trong quá trình chuẩn bị bữa tối, hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười và cảm xúc cho khán giả trong tập 6 của "Say Hi Rực Rỡ".