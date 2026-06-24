Độc đáo chuyến xe kết nối ẩm thực và âm nhạc

(GLO)- Thưởng thức cà phê, bánh ngọt và âm nhạc... giữa đất trời từ các xe lưu động ở nơi có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp là một trải nghiệm khá mới mẻ, thu hút các bạn trẻ khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Từ cuối tháng 4-2026, xe cà phê “A Tén” của anh Nguyễn Việt Tiến (SN 1995, chủ quán Tén Café, xã Biển Hồ), xe gỏi đu đủ của anh Văn Vũ Vương (SN 1992, xã Chư Păh, làm công việc sáng tạo nội dung trên nền tảng số) và xe bánh ngọt của anh Tạ Ngọc Anh Khoa (SN 1998, phường Pleiku, nhiếp ảnh gia tự do) thường xuyên xuất hiện tại khu vực đập Tân Sơn, cánh đồng lúa Ngô Sơn (xã Biển Hồ) và nhiều điểm du lịch ở phía Tây tỉnh.

Ba bạn trẻ với những chiếc xe lưu động phục vụ ẩm thực và kết nối âm nhạc tại Khu du lịch Biển Hồ (xã Biển Hồ). Ảnh: Ngọc Duy

Ba bạn trẻ hoạt động theo 2 khung giờ, từ 6 - 11 giờ và từ 14 giờ đến khoảng 19 giờ mỗi ngày, tùy thời tiết và điểm dừng. Mỗi chuyến đi được họ chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu khảo sát địa điểm, bố trí không gian đến kết nối các nhóm nhạc để tạo những buổi giao lưu âm nhạc miễn phí ngoài trời.

Ngồi trên bãi cỏ, du khách có thể thư giãn, thưởng thức cà phê, bánh ngọt và lắng nghe những giai điệu acoustic trong không gian thiên nhiên. Thông qua việc chia sẻ vị trí trên mạng xã hội, các điểm dừng chân dần thu hút đông đảo người trẻ tìm đến trải nghiệm.

Chị Huỳnh Trần Thảo Vy (SN 2002, phường Pleiku) bày tỏ: “Những chiếc xe lưu động phục vụ ẩm thực và kết nối âm nhạc mang lại trải nghiệm khác biệt so với những nơi giải trí quen thuộc. Tôi thích được ngồi giữa thiên nhiên, ngắm hoàng hôn và trò chuyện cùng bạn bè”.

Anh Nguyễn Việt Tiến - người khởi xướng mô hình vốn mê xe cổ từ nhỏ và thường xuyên có những chuyến đi khám phá Gia Lai. “Mỗi lần đến nơi có cảnh đẹp, tôi đều nghĩ nếu có một góc nhỏ để mọi người ngồi lại, uống cà phê và ngắm cảnh thì sẽ rất thú vị. Tôi ấp ủ ý tưởng này khá lâu trước khi bắt tay thực hiện trên chính chiếc xe của mình”-anh Tiến cho biết.

Còn anh Văn Vũ Vương gắn bó với mô hình này với mong muốn góp phần đưa nhiều người đến gần hơn với những cảnh đẹp của Gia Lai. “Tôi thấy vui khi những chuyến xe góp phần quảng bá hình ảnh quê hương theo cách gần gũi, tự nhiên” - anh Vương bộc bạch.

Bên cạnh những chuyến xe rong ruổi, nhóm bạn trẻ còn dành một phần doanh thu để mỗi tháng một lần tổ chức các hoạt động phục vụ miễn phí trà sữa, bánh tráng trộn và bánh ngọt… tại một số làng thuộc các xã Biển Hồ, Ia Grai, Ia Khươl, đem đến niềm vui cho nhiều em nhỏ vùng khó khăn.