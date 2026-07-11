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Khám phá và trải nghiệm

Carnival “Quy Nhơn Nam - Về miền biển gọi” thu hút đông đảo người dân và du khách

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BẢO NGỌC BẢO NGỌC
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(GLO)- Tối 10-7, Carnival đường phố “Quy Nhơn Nam - Về miền biển gọi” diễn ra trên tuyến đường Nguyễn Trung Tín (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi. 

Ngay từ cuối giờ chiều, đông đảo người dân và du khách đã tập trung dọc tuyến đường Nguyễn Trung Tín để chờ đón Carnival. Khi chương trình chính thức bắt đầu lúc 18 giờ 30 phút, tuyến phố ven biển trở nên sôi động với những màn diễu hành rực rỡ sắc màu, âm nhạc sôi nổi và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Chương trình Carnival “Quy Nhơn Nam - Về miền biển gọi” quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia biểu diễn, mang đến chuỗi tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật đường phố hiện đại với các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.

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Đoàn lân sư rồng diễu hành tại Carnival *Quy Nhơn Nam - Về miền biển gọi". Ảnh: Đức Thụy

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành của đoàn carnival, đội cồng chiêng, múa Chăm, hát bội, bài chòi, múa lân - sư - rồng, võ cổ truyền, patin nghệ thuật... Sự hòa quyện giữa âm nhạc, ánh sáng, trang phục và nghệ thuật trình diễn đã tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động, mang đến nhiều trải nghiệm ấn tượng cho người xem.

Carnival “Quy Nhơn Nam - Về miền biển gọi” không chỉ mang đến không gian lễ hội đặc sắc mà còn là hoạt động kích cầu du lịch, góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế biển của địa phương. Thông qua sự kiện, phường Quy Nhơn Nam tiếp tục quảng bá hình ảnh vùng biển giàu bản sắc, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch biển, hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội cũng góp phần lan tỏa hình ảnh Gia Lai - vùng đất nơi đại ngàn và biển xanh hội tụ, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch, văn hóa trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

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