Hành trình về biển xanh

(GLO)- Đó là chủ đề của Giải Đua SUP Quy Nhơn - Zbeach lần thứ I do UBND phường Quy Nhơn phối hợp với Công ty TNHH ZBEACH (Chi nhánh Quy Nhơn - Gia Lai) tổ chức vào sáng 18-4.

Giải đua SUP được tổ chức tại khu vực bãi biển Quy Nhơn (đoạn dọc đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn), thu hút 100 VĐV đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia.

Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn, Trưởng ban tổ chức giải - cho biết: “Công tác tổ chức được triển khai bài bản, chu đáo nhằm tạo nên một giải đua SUP an toàn, chất lượng, tạo ấn tượng đẹp với người dân và du khách. Đông đảo VĐV trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia giải là tín hiệu rõ nét cho tiềm năng phát triển của bộ môn SUP cũng như du lịch biển địa phương. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng của phường cho Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026”.

Các VĐV sẽ tranh tài ở 3 nội dung gồm: Đua SUP cự ly 300 m (Fun Race) dành cho người mới tham gia (gồm cả nam và nữ); đua SUP cự ly 2.000 m (Open Race) dành cho VĐV nữ có kinh nghiệm; đua SUP cự ly 2.500 m (Open Race) dành cho VĐV nam có kinh nghiệm.

Giải đua SUP Quy Nhơn - Zbeach sẽ thu hút 100 VĐV đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia. Ảnh: ĐVCC

Ở nội dung Fun Race, VĐV tự trang bị SUP hơi, kích thước từ 12’4 Feet trở lên; ở nội dung Open Race, VĐV sử dụng SUP hơi, không phân biệt kích thước. Sự phân chia nội dung thi đấu hợp lý không chỉ tạo cơ hội trải nghiệm cho người chơi mới, mà còn nâng cao tính cạnh tranh ở các nội dung chuyên môn.

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn, Ban tổ chức giải đã khảo sát kỹ lưỡng khu vực thi đấu, vị trí xuất phát - về đích.

Hệ thống trọng tài giàu kinh nghiệm được mời về bố trí điều hành, bảo đảm tính công bằng và minh bạch xuyên suốt giải đấu.

Cùng với đó, công tác đảm bảo an toàn cho VĐV được đặt lên hàng đầu. Ban tổ chức giải phối hợp huy động lực lượng công an phường, cảnh sát đường thủy, bộ đội biên phòng cùng lực lượng cứu hộ để túc trực xuyên suốt giải đấu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Sức hút của giải đã được thể hiện qua số lượng VĐV đăng ký tham gia, trong đó có nhiều VĐV ngoài tỉnh. Anh Lê Xuân Tiên (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ: “Đam mê bộ môn SUP nên khi biết ở phường Quy Nhơn có tổ chức giải, tôi đã đăng ký tham gia thi đấu cự ly 300 m. Đây là cơ hội để những người đam mê bộ môn này có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau”.

Khu vực biển Quy Nhơn có nhiều tiềm năng phát triển các môn thể thao biển hiện đại, trong đó có đua SUP. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đăng ký thi đấu ở cự ly 2.500 m, anh Nguyễn Hùng Mạnh (nhà ở phường Quy Nhơn) cho hay: “Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, mặt nước êm và cảnh quan đẹp, bãi biển Quy Nhơn rất lý tưởng để phát triển bộ môn SUP. Tôi đam mê bộ môn này đã được 6 năm và sẽ tập luyện nghiêm túc, chuẩn bị kỹ lưỡng để bước vào giải với tâm thế tự tin, phong độ tốt nhất. Tôi cũng mong muốn giải sẽ được duy trì, tổ chức thường xuyên hơn, qua đó tạo sân chơi lành mạnh cho người yêu thích môn thể thao hiện đại này”.

Ngoài chú trọng công tác tổ chức cho VĐV thi đấu, Ban tổ chức giải cũng bố trí SUP và áo phao miễn phí để người dân, du khách trải nghiệm; đồng thời phát 2.000 chai nước khoáng phục vụ người dân tham gia cổ vũ. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng bố trí thêm 2 du thuyền phục vụ nhu cầu check-in, góp phần tạo điểm nhấn, tăng trải nghiệm cho du khách.

Ở góc độ đơn vị đồng hành với phường Quy Nhơn trong việc tạo sân chơi thể thao gắn với quảng bá du lịch địa phương, anh Hoàng Văn Dũng - Giám đốc Công ty TNHH ZBEACH - nhấn mạnh: “Giải đua không chỉ mang đến những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn trên mặt nước mà còn góp phần khẳng định tiềm năng phát triển của các môn thể thao biển hiện đại tại khu vực phía Đông Gia Lai nói chung, Quy Nhơn nói riêng. Đồng thời, sự kiện này còn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, tăng cường kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh Quy Nhơn năng động đến với du khách”.