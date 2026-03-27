Văn hóa bản địa quyến rũ khách quốc tế

(GLO)- Từ những điều bình dị nhất, cao nguyên Gia Lai đang níu chân những vị khách quốc tế đến từ nửa vòng trái đất.

Dưới ánh hoàng hôn, những bức tượng mồ trầm mặc trong khu nhà mồ hoang phế. Người người gọi nhau mang bầu khô đi lấy nước giọt vào cuối ngày. Ở một góc làng, người phụ nữ Jrai chậm rãi bên khung dệt như bỏ quên nhịp sống vội vã ngoài kia.

Chính những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy lại trở thành sức hút đặc biệt, quyến rũ ngày càng nhiều du khách quốc tế đến với cao nguyên Gia Lai.

Theo chị H’Uyên Niê – Phó Ban quản lý Du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông (xã Ia Ly), từ sau Tết Nguyên đán đến nay, làng đón hàng chục đoàn khách quốc tế đến từ Đan Mạch, Pháp, Úc, Thụy Sĩ.

Du khách người Hà Lan tìm hiểu cách xe sợi từ cây bông trồng tự nhiên. Ảnh: Quốc Nguyễn

Điều khiến họ hứng thú không phải là những trải nghiệm được dàn dựng, mà là những giá trị văn hóa gắn liền với đời sống thường ngày: làm quả bầu khô để đựng nước, nhà mồ gắn với lễ bỏ mả cho người thân, hay nghề dệt vải, đan lát vẫn được duy trì để tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống.

“Du khách không chỉ xem mà còn tìm hiểu rất kỹ cách người dân sinh hoạt hằng ngày như ăn gì, uống gì, thậm chí cách thay thế bột ngọt công nghiệp bằng các loại lá rừng. Những điều nhỏ thôi nhưng lại khiến họ đặc biệt hứng thú”, chị H'Uyên Niê chia sẻ.

Không dừng lại trong không gian làng, hành trình của du khách thường kéo dài ra những điểm đến quen thuộc của Gia Lai như con đường hàng thông trăm tuổi.

Dưới tán thông xanh, có những quán cà phê “rất địa phương” để khách nghỉ ngơi và cảm nhận không gian khoáng đạt của cao nguyên.

Chị Nguyễn Thị Thúy, chủ quán cho biết, lượng khách quốc tế từ đầu năm đến nay tăng rõ rệt. Họ xếp hàng gọi nước như người bản địa, chậm rãi thưởng thức cà phê và lựa chọn những sản phẩm đặc trưng của Gia Lai.

Nhưng điều khiến họ thích thú hơn cả là những chỗ ngồi nép dưới tán cà phê cổ thụ, một trải nghiệm rất “địa phương” mà không dễ tìm thấy ở nơi khác.

Đoàn khách Pháp, Thụy Sỹ trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng tại nhà hàng ẩm thực truyền thống. Thực hiện: Minh Châu

Không chỉ dừng ở cảnh quan hay sinh hoạt thường nhật, ẩm thực và không gian văn hóa cồng chiêng cũng là điểm thu hút những vị khách Tây.

Theo chị Nguyễn Lê Hoàng Anh – hướng dẫn viên của Công ty Du lịch sinh thái Gia Lai, nhiều du khách tỏ ra ấn tượng khi được thưởng thức món ăn địa phương giữa tiếng cồng chiêng, trong vòng xoang và bên những nhạc cụ tre nứa mộc mạc.

Sự mộc mạc, cởi mở của người dân địa phương để lại ấn tượng đẹp với du khách quốc tế. Ảnh: Minh Châu

Cùng những nụ cười thân thiện, cách đón khách mộc mạc, chân tình của người dân địa phương đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng những vị khách đến từ nửa vòng trái đất.