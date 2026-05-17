Bãi Xếp hiện có 214 hộ dân với hơn 810 nhân khẩu sinh sống chủ yếu bằng nghề biển và các hoạt động du lịch cộng đồng. Mỗi sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa nhô lên, những chiếc thuyền thúng, tàu cá nhỏ lại nối nhau cập bờ sau chuyến đánh bắt đêm.

Trên bãi cát, tiếng người gọi nhau kéo lưới, phân loại cá tôm hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên khung cảnh lao động rất đặc trưng của làng biển miền Trung.

Chính nhịp sống bình dị ấy lại trở thành sức hút riêng của Bãi Xếp. Nhiều du khách tìm đến nơi đây không chỉ để ngắm biển mà còn để trải nghiệm đời sống làng chài. Chính nhịp sống mộc mạc ấy đã tạo nên nét riêng cho Bãi Xếp.

Có người dậy từ sớm để theo ngư dân kéo lưới, có người thong thả dạo chợ cá buổi sáng, thưởng thức hải sản tươi hay lưu lại khoảnh khắc bình minh trên biển.

Sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ và gần gũi, Bãi Xếp từng được trang Business Insider bình chọn vào Top 16 “hòn ngọc bí ẩn” của châu Á.

Những năm gần đây, lượng khách du lịch tìm đến Bãi Xếp ngày càng nhiều. Tuy nhiên, thay vì phát triển theo hướng bê tông hóa hay xây dựng ồ ạt, người dân nơi đây lại chọn cách giữ gìn không gian làng biển vốn có.

Nhiều ngôi nhà nhỏ ven biển được cải tạo thành homestay, quán cà phê hay điểm ăn uống phục vụ du khách. Người dân vừa tiếp tục bám biển, vừa tận dụng chính cuộc sống thường ngày để làm du lịch. Những câu chuyện về nghề biển, về những chuyến ra khơi hay tập quán của làng chài cũng trở thành điều khiến nhiều du khách thích thú.

Ẩm thực cũng là một trong những hướng khai thác hiệu quả của Bãi Xếp. Từ nguồn hải sản tươi sống đánh bắt trong ngày, nhiều hộ dân chế biến các món ăn dân dã mang đậm hương vị miền biển truyền thống để phục vụ du khách.

Cùng với sự phát triển của du lịch, cuộc sống người dân Bãi Xếp cũng dần khởi sắc hơn. Không ít người trẻ trước đây đi làm xa nay đã trở về quê để mở quán cà phê, homestay hoặc tham gia hướng dẫn du khách khám phá cuộc sống và văn hóa của làng mình.

Giữa sự phát triển sôi động của du lịch biển miền Trung, Bãi Xếp vẫn giữ được nét giản dị riêng. Và chính điều này giúp Bãi Xếp trở thành điểm đến để lại nhiều cảm xúc cho du khách.