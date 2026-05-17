E-magazine Nghe biển kể chuyện làng chài

Bãi Xếp hiện có 214 hộ dân với hơn 810 nhân khẩu sinh sống chủ yếu bằng nghề biển và các hoạt động du lịch cộng đồng. Mỗi sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa nhô lên, những chiếc thuyền thúng, tàu cá nhỏ lại nối nhau cập bờ sau chuyến đánh bắt đêm.

Trên bãi cát, tiếng người gọi nhau kéo lưới, phân loại cá tôm hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên khung cảnh lao động rất đặc trưng của làng biển miền Trung.

Chính nhịp sống bình dị ấy lại trở thành sức hút riêng của Bãi Xếp. Nhiều du khách tìm đến nơi đây không chỉ để ngắm biển mà còn để trải nghiệm đời sống làng chài. Chính nhịp sống mộc mạc ấy đã tạo nên nét riêng cho Bãi Xếp.

Có người dậy từ sớm để theo ngư dân kéo lưới, có người thong thả dạo chợ cá buổi sáng, thưởng thức hải sản tươi hay lưu lại khoảnh khắc bình minh trên biển.

Sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ và gần gũi, Bãi Xếp từng được trang Business Insider bình chọn vào Top 16 “hòn ngọc bí ẩn” của châu Á.

Những năm gần đây, lượng khách du lịch tìm đến Bãi Xếp ngày càng nhiều. Tuy nhiên, thay vì phát triển theo hướng bê tông hóa hay xây dựng ồ ạt, người dân nơi đây lại chọn cách giữ gìn không gian làng biển vốn có.

Nhiều ngôi nhà nhỏ ven biển được cải tạo thành homestay, quán cà phê hay điểm ăn uống phục vụ du khách. Người dân vừa tiếp tục bám biển, vừa tận dụng chính cuộc sống thường ngày để làm du lịch. Những câu chuyện về nghề biển, về những chuyến ra khơi hay tập quán của làng chài cũng trở thành điều khiến nhiều du khách thích thú.

Ẩm thực cũng là một trong những hướng khai thác hiệu quả của Bãi Xếp. Từ nguồn hải sản tươi sống đánh bắt trong ngày, nhiều hộ dân chế biến các món ăn dân dã mang đậm hương vị miền biển truyền thống để phục vụ du khách.

Cùng với sự phát triển của du lịch, cuộc sống người dân Bãi Xếp cũng dần khởi sắc hơn. Không ít người trẻ trước đây đi làm xa nay đã trở về quê để mở quán cà phê, homestay hoặc tham gia hướng dẫn du khách khám phá cuộc sống và văn hóa của làng mình.

Giữa sự phát triển sôi động của du lịch biển miền Trung, Bãi Xếp vẫn giữ được nét giản dị riêng. Và chính điều này giúp Bãi Xếp trở thành điểm đến để lại nhiều cảm xúc cho du khách.

Bãi Xếp - Điểm đến của những trải nghiệm khó quên

(GLO)- Nằm trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, Bãi Xếp từ lâu đã trở thành điểm đến thu hút du khách. Không chỉ có bờ cát vàng, làn nước trong xanh, nơi đây còn lưu giữ nhịp sống bình dị của làng chài ven biển. Đây sẽ là điểm trải nghiệm khó quên cho du khách trong hành trình khám phá Quy Nhơn.

Gen Z và âm nhạc Indie

E-magazine Gen Z và âm nhạc Indie

(GLO)- Những năm gần đây, dòng nhạc Indie nổi bật bởi tính độc lập và tự do sáng tạo đã nhận được sự yêu thích của thế hệ gen Z. Không chỉ là hình thức giải trí, Indie đang phản ánh cá tính, cảm xúc và phương thức kết nối trong giới trẻ.

Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

E-magazine Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

(GLO)- Dù mới triển khai nhưng mô hình trồng nho hữu cơ kết hợp tham quan của anh Võ Hoàn Hảo (thôn Hưng Bình-Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho thấy nhiều triển vọng. Cuối năm 2024, nho đỏ không hạt Xgreen của anh được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai.

Thanh niên Gia Lai hướng về ngày hội lớn

E-magazine Thanh niên Gia Lai hướng về ngày hội lớn

(GLO)- Với tinh thần đoàn kết, xung kích và sáng tạo, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa nhằm hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “68 ngày thanh niên Gia Lai chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029”.

Thiếu nhi trải nghiệm dịp hè

E-magazine Thiếu nhi trải nghiệm dịp hè

(GLO)- Mùa hè năm nay, các tổ chức Đoàn trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp triển khai nhiều chương trình rèn luyện kỹ năng, trại hè di sản, tạo cơ hội để thanh thiếu nhi có thể vui chơi và trải nghiệm những điều mới mẻ. 
Cho đi là còn mãi

E-magazine Cho đi là còn mãi

(GLO)- Hơn 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Hội (SN 1990, thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) đã trực tiếp đóng góp và vận động các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm khắp mọi nơi hỗ trợ nguồn lực để giúp các mảnh đời khốn khó trong, ngoài huyện.

Món ăn “gây thương nhớ” ở phố núi

E-magazine Món ăn "gây thương nhớ" ở phố núi

(GLO)- Trải nghiệm ẩm thực đặc trưng địa phương là phần không thể thiếu trong hành trình du lịch của mỗi người. Tại Pleiku, du khách có thể thưởng thức những món ăn “gây thương nhớ” đã tồn tại qua nhiều thập kỷ gắn liền với nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng đất này.

Bên dòng Krông Năng

E-magazine Bên dòng Krông Năng

(GLO)- Dòng Krông Năng với màu nước xanh như ngọc làm dịu hẳn cái nắng nóng của những ngày tháng tư ở vùng “chảo lửa” Krông Pa. Từng đàn bò thong dong qua cây cầu nối đôi bờ sông xanh như chỉ dấu bắt đầu một ngày mới.