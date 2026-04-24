Nếu ví đập Tân Sơn như cầu tàu thì mũi tàu chính là phần đầu của một con tàu khổng lồ nằm phía đối diện. Để chạm đến mũi tàu, phải đi bộ gần 1 km men theo bờ hồ. Đổi lại, con đường mòn như một sợi dây nối giữa 2 không gian: một bên là sườn núi Chư Nâm, một bên là mặt đập nước xanh trong.

Đường vào mũi tàu còn mở ra nhiều bất ngờ. Mùa này, trước hết là bạt ngàn những bụi boh chieng lai - loại quả rừng trĩu cành - sà thấp dọc đường đi. Loại quả này có vị chua nhẹ, như gom hết sự tươi mát của núi rừng. Chỉ cần tuốt một chùm quả cho vào miệng là lập tức xua tan cơn khát lẫn cái nắng đầu hè.

Tiếp đó, “mũi tàu” hiện ra giữa lòng hồ, hiền hòa giữa mây trời xanh ngắt. Ở giữa nhô lên 1 tảng đá lớn như “chiếc neo giữ con tàu” lại với rừng núi. Ngồi ở đây vào chiều hè, nghe ve râm ran trong rừng thông, cảm nhận làn hơi nước mát lành bay lên từ mặt hồ, ngắm hoàng hôn dần tắt sau vạt rừng, ánh sáng cuối ngày hắt xuống mặt nước tĩnh lặng, mọi thứ như chậm lại, cảm giác như đã sống “cả cuộc đời trong một ngày”.

Cách khu vực mũi tàu không xa là những dòng suối đầu nguồn lặng lẽ chảy qua các tảng đá lớn, mang theo dòng nước mát trong đổ về hồ. Nhiều người chọn ngâm mình trong làn nước suối mát, rồi quay về mũi tàu, “ngồi nghe chiều yên gió lặng”, nhìn nắng cuối ngày dần tắt sau những vạt rừng.

Nằm lọt giữa rừng và dãy núi Chư Nâm hùng vĩ, khu vực này vẫn giữ được không khí mát lạnh ngay cả trong những ngày nắng gắt. Nếu mặt đập Tân Sơn thu hút bởi không gian rộng mở, nhộn nhịp thì “mũi tàu” lại lui vào phía trong, tĩnh lặng giữa rừng núi.

Ngồi nghe “chiều yên gió lặng” nơi mũi tàu giữa núi rừng Chư Nâm. Ảnh: H.N

Ở khu vực phố núi Pleiku, lâu nay, nhiều người đã quen với các danh thắng như: chùa Bửu Minh, hàng thông trăm tuổi, núi lửa Chư Đăng Ya... Nay, "mũi tàu" Tân Sơn đang trở thành điểm đến mới, hứa hẹn thu hút nhiều du khách muốn trải nghiệm núi rừng, sông suối trong những ngày hè mà không phải rời xa phố xá quá lâu.