E-magazine “Mũi tàu” giữa lòng hồ Tân Sơn

Nếu ví đập Tân Sơn như cầu tàu thì mũi tàu chính là phần đầu của một con tàu khổng lồ nằm phía đối diện. Để chạm đến mũi tàu, phải đi bộ gần 1 km men theo bờ hồ. Đổi lại, con đường mòn như một sợi dây nối giữa 2 không gian: một bên là sườn núi Chư Nâm, một bên là mặt đập nước xanh trong.

Đường vào mũi tàu còn mở ra nhiều bất ngờ. Mùa này, trước hết là bạt ngàn những bụi boh chieng lai - loại quả rừng trĩu cành - sà thấp dọc đường đi. Loại quả này có vị chua nhẹ, như gom hết sự tươi mát của núi rừng. Chỉ cần tuốt một chùm quả cho vào miệng là lập tức xua tan cơn khát lẫn cái nắng đầu hè.

Tiếp đó, “mũi tàu” hiện ra giữa lòng hồ, hiền hòa giữa mây trời xanh ngắt. Ở giữa nhô lên 1 tảng đá lớn như “chiếc neo giữ con tàu” lại với rừng núi. Ngồi ở đây vào chiều hè, nghe ve râm ran trong rừng thông, cảm nhận làn hơi nước mát lành bay lên từ mặt hồ, ngắm hoàng hôn dần tắt sau vạt rừng, ánh sáng cuối ngày hắt xuống mặt nước tĩnh lặng, mọi thứ như chậm lại, cảm giác như đã sống “cả cuộc đời trong một ngày”.

Cách khu vực mũi tàu không xa là những dòng suối đầu nguồn lặng lẽ chảy qua các tảng đá lớn, mang theo dòng nước mát trong đổ về hồ. Nhiều người chọn ngâm mình trong làn nước suối mát, rồi quay về mũi tàu, “ngồi nghe chiều yên gió lặng”, nhìn nắng cuối ngày dần tắt sau những vạt rừng.

Nằm lọt giữa rừng và dãy núi Chư Nâm hùng vĩ, khu vực này vẫn giữ được không khí mát lạnh ngay cả trong những ngày nắng gắt. Nếu mặt đập Tân Sơn thu hút bởi không gian rộng mở, nhộn nhịp thì “mũi tàu” lại lui vào phía trong, tĩnh lặng giữa rừng núi.

2.jpg
Ngồi nghe "chiều yên gió lặng" nơi mũi tàu giữa núi rừng Chư Nâm. Ảnh: H.N

Ở khu vực phố núi Pleiku, lâu nay, nhiều người đã quen với các danh thắng như: chùa Bửu Minh, hàng thông trăm tuổi, núi lửa Chư Đăng Ya... Nay, "mũi tàu" Tân Sơn đang trở thành điểm đến mới, hứa hẹn thu hút nhiều du khách muốn trải nghiệm núi rừng, sông suối trong những ngày hè mà không phải rời xa phố xá quá lâu.

ten.jpg
Đập Tân Sơn-“Viên ngọc xanh” của Gia Lai

(GLO)- Với vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn và không khí trong lành, đập Tân Sơn (xã Biển Hồ) không chỉ là một công trình thủy lợi quan trọng mà còn là “viên ngọc xanh” của Gia Lai, mang đến cho du khách những phút giây thư giãn, trải nghiệm khó quên, nhất là những ai yêu thiên nhiên và thích khám phá.

Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

(GLO)- Dù mới triển khai nhưng mô hình trồng nho hữu cơ kết hợp tham quan của anh Võ Hoàn Hảo (thôn Hưng Bình-Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho thấy nhiều triển vọng. Cuối năm 2024, nho đỏ không hạt Xgreen của anh được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai.

Thanh niên Gia Lai hướng về ngày hội lớn

(GLO)- Với tinh thần đoàn kết, xung kích và sáng tạo, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa nhằm hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “68 ngày thanh niên Gia Lai chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029”.

Cho đi là còn mãi

(GLO)- Hơn 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Hội (SN 1990, thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) đã trực tiếp đóng góp và vận động các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm khắp mọi nơi hỗ trợ nguồn lực để giúp các mảnh đời khốn khó trong, ngoài huyện.

Món ăn “gây thương nhớ” ở phố núi

(GLO)- Trải nghiệm ẩm thực đặc trưng địa phương là phần không thể thiếu trong hành trình du lịch của mỗi người. Tại Pleiku, du khách có thể thưởng thức những món ăn “gây thương nhớ” đã tồn tại qua nhiều thập kỷ gắn liền với nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng đất này.

Bên dòng Krông Năng

(GLO)- Dòng Krông Năng với màu nước xanh như ngọc làm dịu hẳn cái nắng nóng của những ngày tháng tư ở vùng “chảo lửa” Krông Pa. Từng đàn bò thong dong qua cây cầu nối đôi bờ sông xanh như chỉ dấu bắt đầu một ngày mới.