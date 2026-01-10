Hoa hậu Hoàng Thùy trải nghiệm trekking đỉnh núi Chư Nâm

(GLO)- Hoa hậu Hoàng Thùy vừa có chuyến trekking 8 tiếng chinh phục Chư Nâm (xã Biển Hồ) - ngọn núi cao nhất ở phía Tây tỉnh Gia Lai. Giữa đại ngàn hoang sơ, chuyến đi mang đến cho người đẹp những trải nghiệm đáng nhớ với ngọn núi cao 1.472 m so với mực nước biển.

Chư Nâm được xem là “nóc nhà” khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nổi tiếng bởi vẻ đẹp hoang sơ của đại ngàn Tây Nguyên, thảm thực vật phong phú thay đổi theo độ cao, khí hậu trong lành, mát mẻ. Với độ cao xấp xỉ 1.500 m, nơi đây ngày càng thu hút những người yêu thích trekking, khám phá thiên nhiên.

Hoa hậu Hoàng Thùy khoe ảnh chinh phục đỉnh núi Chư Nâm cao 1.472m.

Hoàng Thùy chia sẻ về chuyến trekking đầu năm trên trang cá nhân: “Đây là lần đầu tiên Thùy leo được một đỉnh núi cao như vậy, mất 8 tiếng cả đi lẫn về. Nhiều trải nghiệm thú vị trên hành trình này. Có lúc mệt đến muốn dừng lại, có lúc chân run vì dốc cao và gió mạnh, nhưng mỗi bước đi đều dạy Thùy cách kiên nhẫn với chính mình. Không cần nhanh, chỉ cần không bỏ cuộc”.

Để chinh phục được đỉnh núi Chư Nâm, du khách có thể xuất phát từ hai hướng: mạn núi Chư Đang Ya hoặc chân đập Tân Sơn. Người mẫu sinh năm 1992 đã lựa chọn di chuyển bằng xe máy từ trung tâm phố núi Gia Lai vào khu vực đập Tân Sơn để bắt đầu leo núi. Sau khoảng 4 tiếng vượt qua các đoạn đường mòn và dốc cao, cô đặt chân lên đỉnh núi vào khoảng 11 giờ trưa.

Hoàng Thùy khoe chuyến trekking đầu tiên qua những thước phim ngắn.

“Khi đứng trên đỉnh, nhìn xuống núi rừng rộng lớn, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Thùy nhận ra giới hạn đôi khi chỉ là điều mình tự đặt ra. Nếu đủ tin và đủ bền bỉ, mình có thể đi xa hơn rất nhiều so với những gì từng nghĩ” - Hoàng Thùy chia sẻ.

Từ độ cao gần 1.500 m, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng khung cảnh đồi núi trùng điệp, xanh mướt của Gia Lai. Từ đỉnh Chư Nâm cũng có thể quan sát: cánh đồng lúa Ngô Sơn, núi lửa Chư Đang Ya, núi Hàm Rồng, cánh đồng điện gió cùng nhiều địa danh quen thuộc khác.

Theo kinh nghiệm của những người từng chinh phục Chư Nâm, thời điểm lý tưởng để leo núi là từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau, khi thời tiết dịu mát, ít nắng gắt, có cơ hội săn biển mây bồng bềnh. Từ tháng 11 đến tháng 12, khí hậu cũng khá thuận lợi, đồng thời có thể kết hợp ngắm hoa dã quỳ nở rộ trên các sườn núi



Du khách có thể lựa chọn cắm trại trên núi để ngắm hoàng hôn, phố núi lên đèn và "săn" bình minh. Ảnh: Dương Đình Vương

Ngoài hình thức trekking trong ngày với quãng đường khoảng 8 km, nhiều du khách lựa chọn cắm trại trên núi để ngắm bình minh, hoàng hôn và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của đại ngàn cao nguyên Pleiku.