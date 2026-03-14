Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

Với người Jrai vùng Grong (tức là người Jrai sinh sống trên cao nguyên Pleiku), thấy hoa pơ lang nở cũng là lúc biết rằng mùa lễ pơ thi (lễ bỏ mả, một nghi lễ quan trọng trong đời sống tín ngưỡng) đã bắt đầu.

Trên cao nguyên Pleiku, hoa pơ lang từ lâu đã trở thành sắc hoa đặc trưng của tháng ba Tây Nguyên. Tên gọi của loài hoa này cũng phản ánh sự đa dạng trong văn hóa vùng miền bởi nhiều nơi khác, loài cây này còn được biết đến với những tên quen thuộc như hoa gạo, hoa mộc miên hay hoa hồng miên.

Cây pơ lang nở hoa rực rỡ tại Công viên xã Đức Cơ.
Cây pơ lang nở hoa rực rỡ tại Công viên xã Đức Cơ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Không chỉ là một loài cây rừng, pơ lang còn gắn bó chặt chẽ với đời sống tâm linh của người Jrai. Trong lời kể của ông Hyun (làng Ia Nueng, xã Biển Hồ), cây pơ lang thường được sử dụng trong các nghi lễ cúng của cộng đồng.

“Ngày xưa, người trong làng thường chặt cây pơ lang làm cây nêu, chôn ở giữa, xung quanh có bốn cái cọc để cột trâu, bò làm lễ cúng. Sau lễ, những cây này vẫn được giữ lại trước nhà rông, không ai phá bỏ. Rồi cây bén rễ, lớn dần lên. Làng nào cũng có lễ cúng nên làng nào cũng có cây pơ lang”-ông Hyun nhớ lại.

Tháng Ba là mùa hoa pơ lang nở. Đối với người Jrai, thấy hoa blang nở là biết mùa lễ Pơthi bắt đầu. Ảnh: Sơn Ca

Theo ông Hyun, chính vì vậy mà khi hoa pơ lang nở, người Jrai cũng nhận ra rằng mùa pơ thi đã đến. Đây là lễ hội lớn trong các nghi lễ vòng đời của các dân tộc Tây Nguyên. Lễ pơ thi của người Jrai thường diễn ra vào mùa ning nơng - thời điểm đất trời trong trẻo, mùa màng đã xong, cộng đồng có điều kiện tổ chức các nghi lễ quan trọng.

Trong ký ức của nhiều người dân địa phương, cây pơ lang gắn bó với sinh hoạt thường ngày. Anh Puih Lin (xã Gào) cho biết: Hoa pơ lang có hai loại là pơ lang pia và pơ lang đỏ. Người Jrai phân biệt hai loại này qua một số đặc điểm, như: pơ lang pia có trái ngắn hơn, phát triển chậm, thân có gai và lá tròn; pơ lang đỏ có đặc điểm trái dài, lá dài hơn gòn rừng.

Trái pơ lang khi còn non có thể ăn được, còn sợi bông được dùng để se làm mồi nhóm lửa, thắp sáng. Anh Puih Lin nhớ lại: “Ngày xưa khó khăn, bà con trong làng lấy trái non để ăn, lấy thân cây để dùng trong các dịp lễ cúng. Hồi nhỏ, trong làng có nhiều cây pơ lang mọc tự nhiên, giờ thì ít thấy hơn. Nhưng đến mùa, hoa pơ lang nở vẫn rất đẹp”.

Trước đây, tại phố núi Pleiku không khó để bắt gặp những cây pơ lang cổ thụ, nhưng theo thời gian, số lượng cây ngày càng ít, khiến việc tìm thấy một cây pơ lang nở rực nổi bật trên những cành cây trơ trụi lá giữa cao nguyên trở thành một trải nghiệm thú vị. Trên cao là bầu trời xanh trong, phía xa là mặt nước Biển Hồ tĩnh lặng - nơi vẫn được gọi là “đôi mắt Pleiku”. Sự tương phản giữa sắc đỏ của hoa, nền trời xanh và không gian khoáng đạt của cao nguyên tạo nên một vẻ đẹp rất riêng.

Theo người dân địa phương, từng có một cây pơ lang cổ thụ nổi tiếng ở làng Bruk Ngol trên trục đường hướng lên Kon Tum, nhưng hiện nay cây đã không còn. Ở khu vực Biển Hồ vẫn còn một cây pơ lang mọc xen giữa rừng cây, trở thành điểm trải nghiệm mà nhiều người tìm đến mỗi khi mùa hoa nở.

Hoa pơ lang thắm đỏ dọc dài dải đất biên giới thuộc xã Ia Dom.
Hoa pơ lang thắm đỏ dọc dài dải đất biên giới thuộc xã Ia Dom. Ảnh: DUY MAYA

Anh Phạm Thanh Tuấn - chủ cơ sở Hơ Đơng Homestay (làng Ia Nueng, xã Biển Hồ) chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi đã thấy cây pơ lang, nhưng lúc đó chỉ nghĩ là một loài cây đẹp. Sau này mới biết nó có nhiều ý nghĩa văn hóa như vậy. Nhiều du khách khi đến Pleiku cũng nói rằng ngắm hoa pơ lang trong không gian thiên nhiên Biển Hồ mang lại cảm xúc rất khác biệt, không lẫn vào đâu được”.

Mùa hoa pơ lang vì thế không chỉ là mùa của thiên nhiên mà còn là mùa của lễ hội, của ký ức và những câu chuyện văn hóa gắn với đời sống cộng đồng. Giữa không gian cao nguyên Pleiku lộng gió, sắc hoa đỏ rực ấy vẫn lặng lẽ nhắc nhớ về một nhịp sống văn hóa lâu đời của người Jrai trên vùng đất Tây Nguyên.

Về miền mai rừng

Về miền mai rừng

(GLO)- Thời điểm giáp Tết, trên con đường dẫn vào xã Gào (tỉnh Gia Lai), những cội mai rừng thấp thoáng sắc vàng hiện ra nhiều hơn sau mỗi khúc cua. Chưa kịp chạm ngõ mùa xuân, người ta đã bắt gặp không khí Tết sớm len lỏi trong từng khu vườn, trên nương rẫy, dọc theo những bờ rào xanh.

Về miền mai rừng

Về miền mai rừng

(GLO)- Thời điểm giáp Tết, trên con đường dẫn vào xã Gào (tỉnh Gia Lai), những cội mai rừng thấp thoáng sắc vàng hiện ra nhiều hơn sau mỗi khúc cua. Chưa kịp chạm ngõ mùa xuân, người ta đã bắt gặp không khí Tết sớm len lỏi trong từng khu vườn, trên nương rẫy, dọc theo những bờ rào xanh.

Gia Lai mùng 1 Tết: Rộn ràng phố xuân, gia đình sum họp

(GLO)- Không còn nhịp vội của 29 Tết, mùng 1 Tết Bính Ngọ ở Gia Lai bắt đầu bằng sự tươi mới. Phố xá sáng bừng sắc áo dài, đông người du xuân, còn trong mỗi mái nhà là mâm cơm đầu năm và tiếng cười sum họp. Một ngày mở Tết với hai nhịp điệu song hành: rộn ràng ngoài phố, ấm áp trong nhà.

Mang "không gian xưa" vào vườn hoa Tết

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Thanh niên Chư Prông trở thành "tuyên truyền viên số" trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

(GLO)- Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ ở Gia Lai, đặc biệt là thế hệ gen Z, lại chủ động tìm cách kể lại văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ mới mẻ: thời trang kết hợp công nghệ số.

Trường Đại học Quy Nhơn: Ươm mầm hữu nghị Việt-Lào

(GLO)- Trong Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai khởi xướng, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh viên Lào từ học tập, rèn luyện đến giao lưu văn hóa, tạo môi trường hòa nhập tích cực và gắn kết bền chặt giữa sinh viên 2 nước.