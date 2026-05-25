Lễ hội Du lịch hè “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” sẽ khai mạc vào tối 20-6

(GLO)- Theo kế hoạch vừa ban hành của UBND tỉnh Gia Lai, Lễ hội Du lịch hè năm 2026 “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” dự kiến khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 20-6 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Sự kiện nhằm đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, tài nguyên và sản phẩm du lịch, thương hiệu du lịch Gia Lai đến với khách du lịch trong và ngoài nước. Qua đó, kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch; góp phần tổ chức thành công chuỗi sự kiện du lịch hè năm 2026 và Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Lễ khai mạc ngoài đại biểu của tỉnh còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các phòng chuyên môn của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội du lịch hè năm 2026 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, thống nhất và chịu trách nhiệm về thiết kế sân khấu, nội dung kịch bản và chương trình nghệ thuật phục vụ khai mạc lễ hội, với yêu cầu đổi mới, đặc sắc, có điểm nhấn để sự kiện tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực trong phát triển du lịch, trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026…

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách tại các bến xe, bến tàu, nhà ga, đảm bảo về chất lượng vận tải, giá dịch vụ, không để xảy ra tình trạng nâng giá, chèo kéo khách. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan và chiếu sáng khu vực tổ chức chương trình khai mạc.

Lễ hội Du lịch hè nhằm đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, tài nguyên và sản phẩm du lịch, thương hiệu du lịch Gia Lai.

Sở Y tế tổ chức kiểm tra đảm bảo công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh; đảm bảo không xảy ra tình trạng mất an toàn thực phẩm.

Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan phân bổ dự toán kinh phí tổ chức chương trình khai mạc du lịch hè năm 2026 theo quy định; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện kế hoạch này theo các quy định hiện hành.

Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan liên quan giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá chương trình khai mạc du lịch hè năm 2026 thông qua các hoạt động đối ngoại của tỉnh; hỗ trợ các cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài đến tỉnh thực hiện tuyên truyền, quảng bá (nếu có).

Công an tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại khu vực tổ chức khai mạc; điều tiết và phân luồng giao thông; bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm bố trí lực lượng phối hợp với Công an tỉnh trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại chương trình; hỗ trợ công tác bắn pháo hoa tại chương trình khai mạc (nếu có).

UBND phường Quy Nhơn phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan cung cấp nơi đấu nối nguồn điện, bãi đậu xe, nhà vệ sinh, thu gom vệ sinh...

Đồng thời, chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền trực quan; đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đường phố sạch đẹp trong thời gian diễn ra Lễ hội du lịch hè năm 2026.

Cùng với đó, phường chủ trì tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể dục thể thao trong thời gian diễn ra chương trình khai mạc lễ hội du lịch hè.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch hưởng ứng và xây dựng chính sách giá ưu đãi cho đại biểu, diễn viên tham gia chương trình; xây dựng các tour du lịch đặc sắc phục vụ du khách về dự các hoạt động tại Lễ hội du lịch hè năm 2026.

Công ty Điện lực tỉnh Gia Lai đảm bảo bố trí nguồn điện ưu tiên phục vụ chương trình khai mạc; có phương án dự phòng trong trường hợp mất điện lưới và cử cán bộ ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh xảy ra.

Công ty TNHH Môi trường Bình Định, Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai, Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh trong quá trình diễn ra sự kiện; bố trí nhà vệ sinh di động tại các điểm diễn ra chương trình du lịch hè; đảm bảo ánh sáng tại các công viên do đơn vị quản lý…