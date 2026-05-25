Lễ hội Du lịch hè “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” sẽ khai mạc vào tối 20-6

MỘC TRÀ
(GLO)- Theo kế hoạch vừa ban hành của UBND tỉnh Gia Lai, Lễ hội Du lịch hè năm 2026 “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” dự kiến khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 20-6 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Sự kiện nhằm đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, tài nguyên và sản phẩm du lịch, thương hiệu du lịch Gia Lai đến với khách du lịch trong và ngoài nước. Qua đó, kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch; góp phần tổ chức thành công chuỗi sự kiện du lịch hè năm 2026 và Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Lễ khai mạc ngoài đại biểu của tỉnh còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các phòng chuyên môn của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội du lịch hè năm 2026 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, thống nhất và chịu trách nhiệm về thiết kế sân khấu, nội dung kịch bản và chương trình nghệ thuật phục vụ khai mạc lễ hội, với yêu cầu đổi mới, đặc sắc, có điểm nhấn để sự kiện tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực trong phát triển du lịch, trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026…

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách tại các bến xe, bến tàu, nhà ga, đảm bảo về chất lượng vận tải, giá dịch vụ, không để xảy ra tình trạng nâng giá, chèo kéo khách. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan và chiếu sáng khu vực tổ chức chương trình khai mạc.

Lễ hội Du lịch hè nhằm đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, tài nguyên và sản phẩm du lịch, thương hiệu du lịch Gia Lai.

Sở Y tế tổ chức kiểm tra đảm bảo công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh; đảm bảo không xảy ra tình trạng mất an toàn thực phẩm.

Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan phân bổ dự toán kinh phí tổ chức chương trình khai mạc du lịch hè năm 2026 theo quy định; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện kế hoạch này theo các quy định hiện hành.

Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan liên quan giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá chương trình khai mạc du lịch hè năm 2026 thông qua các hoạt động đối ngoại của tỉnh; hỗ trợ các cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài đến tỉnh thực hiện tuyên truyền, quảng bá (nếu có).

Công an tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại khu vực tổ chức khai mạc; điều tiết và phân luồng giao thông; bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm bố trí lực lượng phối hợp với Công an tỉnh trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại chương trình; hỗ trợ công tác bắn pháo hoa tại chương trình khai mạc (nếu có).

UBND phường Quy Nhơn phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan cung cấp nơi đấu nối nguồn điện, bãi đậu xe, nhà vệ sinh, thu gom vệ sinh...

Đồng thời, chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền trực quan; đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đường phố sạch đẹp trong thời gian diễn ra Lễ hội du lịch hè năm 2026.

Cùng với đó, phường chủ trì tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể dục thể thao trong thời gian diễn ra chương trình khai mạc lễ hội du lịch hè.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch hưởng ứng và xây dựng chính sách giá ưu đãi cho đại biểu, diễn viên tham gia chương trình; xây dựng các tour du lịch đặc sắc phục vụ du khách về dự các hoạt động tại Lễ hội du lịch hè năm 2026.

Công ty Điện lực tỉnh Gia Lai đảm bảo bố trí nguồn điện ưu tiên phục vụ chương trình khai mạc; có phương án dự phòng trong trường hợp mất điện lưới và cử cán bộ ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh xảy ra.

Công ty TNHH Môi trường Bình Định, Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai, Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh trong quá trình diễn ra sự kiện; bố trí nhà vệ sinh di động tại các điểm diễn ra chương trình du lịch hè; đảm bảo ánh sáng tại các công viên do đơn vị quản lý…

Phối cảnh dự án điểm dừng chân ngắm cảnh tại đèo Vĩnh Hội. Ảnh: Tiến Sỹ

Tìm nhà đầu tư cho Dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội diện tích hơn 9.641 m2 tại địa bàn xã Cát Tiến, với tổng vốn đầu tư tối thiểu để triển khai dự án, chưa bao gồm tiền thuê đất là 25 tỷ đồng.

Gia Lai: Rợp cánh cò nhạn tại Cồn Chim

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.

Người Gia Lai kể chuyện: Hành trình kể chuyện nông sản bằng trái tim của “Cô gái Chư Sê”

(GLO)- Rời phố thị để trở về quê hương Chư Sê, chị Hồ Thị Hoài Thu chọn một con đường không dễ: kể lại câu chuyện nông sản Gia Lai bằng trải nghiệm, cảm xúc và công nghệ. Từ những sản phẩm quen thuộc, hành trình ấy mở ra cách nhìn mới về giá trị nông sản và khát vọng đưa quê hương vươn xa.

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

(GLO)- Giữa những đồi chè xanh mướt trải dài, sắc vàng hoa muồng rực rỡ mỗi độ cuối năm và tiếng nước thác Bàu Cạn ngân nga giữa đại ngàn - một không gian du lịch giàu tiềm năng của Gia Lai đang dần hiện hình rõ nét.

Bình yên Ia Nueng

(GLO)- Giữa mùa khô Tây Nguyên, khi nắng gắt phủ lên cao nguyên Pleiku, làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, mát lành bên Biển Hồ. 

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

(GLO)- Tối 22-4, tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), UBND phường Diên Hồng đã tổ chức Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Đây là một không gian ẩm thực và giải trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và văn hóa của địa phương.

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

(GLO)- Sau hơn 1 thế kỷ hình thành, từ những bước chân khai hoang đầu tiên, người dân làng Phú Cần (thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) hôm nay không chỉ gìn giữ ký ức mở đất qua đền thờ tiền hiền, mà còn phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.