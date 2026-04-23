(GLO)- Tối 22-4, tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), UBND phường Diên Hồng đã tổ chức Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Đây là một không gian ẩm thực và giải trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và văn hóa của địa phương.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân đến dự Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Ảnh: Minh Chí

Theo Ban Tổ chức, Phố ẩm thực Diên Hồng được UBND TP. Pleiku (cũ) quyết định đầu tư và khởi công vào đầu năm 2025.

Quy mô của Phố ẩm thực Diên Hồng là hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực bãi đậu xe đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú; xây dựng khu nhà điều hành, mái che di động, cổng trang trí, hệ thống điện nước sinh hoạt… nhằm phục vụ du lịch ẩm thực, tăng vẻ mỹ quan đô thị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực.

Lãnh đạo phường Diên Hồng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Ảnh: Minh Chí

Theo thiết kế, Phố ẩm thực Diên Hồng có 73 lô, gồm: 19 ki ốt bán hàng lưu niệm, các sản phẩm OCOP và 54 gian hàng kinh doanh ăn uống với những món ăn đặc trưng, nổi tiếng của Gia Lai như: phở 2 tô, bún cua, các món nướng, món ăn vặt và đặc sản địa phương.

Gian hàng bán nhạc cụ truyền thống của dân tộc Jrai tại Phố ẩm thực Diên Hồng. Ảnh: Minh Chí

Việc đưa Phố ẩm thực Diên Hồng đi vào hoạt động không chỉ tạo nên một không gian ẩm thực sôi động và hấp dẫn, mà còn hướng tới xây dựng hình ảnh địa phương năng động, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

Nhiều du khách quan tâm đến phở 2 tô - món ăn độc đáo của phố Núi. Ảnh: Minh Chí

Nơi đây cũng được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn mới trong phát triển kinh tế đêm, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân; trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân địa phương cũng như điểm đến thú vị của du khách khi đến với phố Núi Gia Lai.

Nhiều người dân đến dự Lễ khánh thành và tham quan, thưởng thức các món ăn đặc sắc tại Phố ẩm thực Diên Hồng. Ảnh: Hà Duy

Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng còn diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như: chương trình biểu diễn âm nhạc hiện đại kết hợp văn hóa truyền thống, biểu diễn nghệ thuật đường phố, ảo thuật...

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Ảnh: Minh Chí

