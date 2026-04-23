Theo Ban Tổ chức, Phố ẩm thực Diên Hồng được UBND TP. Pleiku (cũ) quyết định đầu tư và khởi công vào đầu năm 2025.
Quy mô của Phố ẩm thực Diên Hồng là hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực bãi đậu xe đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú; xây dựng khu nhà điều hành, mái che di động, cổng trang trí, hệ thống điện nước sinh hoạt… nhằm phục vụ du lịch ẩm thực, tăng vẻ mỹ quan đô thị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực.
Theo thiết kế, Phố ẩm thực Diên Hồng có 73 lô, gồm: 19 ki ốt bán hàng lưu niệm, các sản phẩm OCOP và 54 gian hàng kinh doanh ăn uống với những món ăn đặc trưng, nổi tiếng của Gia Lai như: phở 2 tô, bún cua, các món nướng, món ăn vặt và đặc sản địa phương.
Việc đưa Phố ẩm thực Diên Hồng đi vào hoạt động không chỉ tạo nên một không gian ẩm thực sôi động và hấp dẫn, mà còn hướng tới xây dựng hình ảnh địa phương năng động, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.
Nơi đây cũng được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn mới trong phát triển kinh tế đêm, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân; trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân địa phương cũng như điểm đến thú vị của du khách khi đến với phố Núi Gia Lai.
Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng còn diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như: chương trình biểu diễn âm nhạc hiện đại kết hợp văn hóa truyền thống, biểu diễn nghệ thuật đường phố, ảo thuật...