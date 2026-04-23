HÀ DUY
(GLO)- Tối 22-4, tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), UBND phường Diên Hồng đã tổ chức Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Đây là một không gian ẩm thực và giải trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và văn hóa của địa phương.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân đến dự Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Ảnh: Minh Chí

Theo Ban Tổ chức, Phố ẩm thực Diên Hồng được UBND TP. Pleiku (cũ) quyết định đầu tư và khởi công vào đầu năm 2025.

Quy mô của Phố ẩm thực Diên Hồng là hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực bãi đậu xe đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú; xây dựng khu nhà điều hành, mái che di động, cổng trang trí, hệ thống điện nước sinh hoạt… nhằm phục vụ du lịch ẩm thực, tăng vẻ mỹ quan đô thị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực.

Lãnh đạo phường Diên Hồng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Ảnh: Minh Chí

Theo thiết kế, Phố ẩm thực Diên Hồng có 73 lô, gồm: 19 ki ốt bán hàng lưu niệm, các sản phẩm OCOP và 54 gian hàng kinh doanh ăn uống với những món ăn đặc trưng, nổi tiếng của Gia Lai như: phở 2 tô, bún cua, các món nướng, món ăn vặt và đặc sản địa phương.

Gian hàng bán nhạc cụ truyền thống của dân tộc Jrai tại Phố ẩm thực Diên Hồng. Ảnh: Minh Chí

Việc đưa Phố ẩm thực Diên Hồng đi vào hoạt động không chỉ tạo nên một không gian ẩm thực sôi động và hấp dẫn, mà còn hướng tới xây dựng hình ảnh địa phương năng động, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

Nhiều du khách quan tâm đến phở 2 tô - món ăn độc đáo của phố Núi. Ảnh: Minh Chí

Nơi đây cũng được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn mới trong phát triển kinh tế đêm, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân; trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân địa phương cũng như điểm đến thú vị của du khách khi đến với phố Núi Gia Lai.

Nhiều người dân đến dự Lễ khánh thành và tham quan, thưởng thức các món ăn đặc sắc tại Phố ẩm thực Diên Hồng. Ảnh: Hà Duy

Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng còn diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như: chương trình biểu diễn âm nhạc hiện đại kết hợp văn hóa truyền thống, biểu diễn nghệ thuật đường phố, ảo thuật...

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Ảnh: Minh Chí

Đông đảo thực khách tập trung về Phố ẩm thực Diên Hồng để thưởng thức các món ngon.

Phố ẩm thực Diên Hồng - điểm hẹn sôi động về đêm

(GLO)- Phố ẩm thực tại phường Diên Hồng đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan và thưởng thức ẩm thực. Ngay từ khi bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào cuối tháng 3-2026, địa điểm này đã bắt đầu nhộn nhịp, góp phần tạo điểm nhấn cho hoạt động về đêm tại phố núi.

Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Gò Cớ (3/4/1971 - 3/4/2026): Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Từ ngày 2 đến 5-4, tại Công viên 23/9, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 đã diễn ra với chủ đề “Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest”. Trong đó, tỉnh Gia Lai góp mặt với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến nhằm tạo sức bật cho thị trường du lịch hè 2026.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Mega Concert vào top chiến dịch truyền thông nổi bật trong tuần

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 cùng Mega Concert "Đại ngàn chạm biển xanh" diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) không chỉ tạo dấu ấn về quy mô, nghệ thuật mà còn ghi nhận hiệu ứng tích cực trên các bảng xếp hạng chiến dịch truyền thông trong tuần qua.

Bảo đảm công tác y tế cho Năm Du lịch quốc gia

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có chuỗi hoạt động xuyên suốt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, du khách và người dân trong sự kiện này.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Tây Sơn sẵn sàng đón khách du lịch

(GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, xã Tây Sơn và các đơn vị liên quan đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để phục vụ du khách về tham quan hệ thống di tích, bảo tàng gắn liền với phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn cùng những điểm đến thú vị khác.

Du khách người Pháp “phải lòng” cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Từ đảo Corsica của nước Pháp, ông Joel D’Ondatz đã đi qua nhiều vùng đất trước khi dừng chân tại Gia Lai. Chính hương hoa cà phê dịu nhẹ, không khí trong lành và nhịp sống bình yên của cao nguyên đã mang đến cho ông những trải nghiệm đặc biệt về vùng đất cao nguyên giàu bản sắc này.