Phố ẩm thực Diên Hồng - điểm hẹn sôi động về đêm

(GLO)- Phố ẩm thực tại phường Diên Hồng đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan và thưởng thức ẩm thực. Ngay từ khi bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào cuối tháng 3-2026, địa điểm này đã bắt đầu nhộn nhịp, góp phần tạo điểm nhấn cho hoạt động về đêm tại phố núi.

Phố ẩm thực Diên Hồng được bố trí tại khu vực bến xe nhỏ cũ. Hai cổng vào nằm trên đường Trần Phú và đường Nguyễn Thiện Thuật được trang trí đèn màu nổi bật cùng linh vật Bính Ngọ.

Phố ẩm thực Diên Hồng có 2 cổng vào trên Nguyễn Thiện Thuật và đường Trần Phú, tạo thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Bá Bính

Các gian hàng trong khu phố được sắp xếp quy củ, bày bán đa dạng các món ăn, từ đặc sản của vùng đất "đại ngàn chạm biển xanh" đến ẩm thực châu Á. Nổi bật trong đó là phở 2 tô đặc trưng của Tây Gia Lai, hay bún rạm - vị biển giữa lòng phố núi.

Bên cạnh đó, các món ăn dân dã quen thuộc như bánh xèo, bánh khọt, bánh cuốn Hồng Kông được chế biến tại chỗ, nóng hổi, hấp dẫn thực khách. Góp phần làm phong phú thêm lựa chọn cho thực khách trẻ là các gian hàng đồ ngọt, trái cây, xiên nướng, các món ăn Hàn Quốc…

Phố ẩm thực Diên Hồng có nhiều món ăn đặc trưng cho Gia Lai - vùng đất đại ngàn chạm biển xanh. Ảnh: Bá Bính

Từ khi Phố ẩm thực Diên Hồng bắt đầu hoạt động, chị Trần Thị Thu Ngân (phường Diên Hồng) thường xuyên cùng gia đình tới đây dạo chơi và thưởng thức các món ăn. “Tôi thấy phố ẩm thực khá sạch sẽ, nhiều món hấp dẫn, giá cả hợp lý. Không khí buổi tối rất vui, phù hợp để đi dạo và thưởng thức ẩm thực cùng gia đình, bạn bè” - chị Ngân thích thú chia sẻ.

Còn đối với các tiểu thương, Phố ẩm thực Diên Hồng cung cấp địa điểm kinh doanh ổn định hơn. Tại quầy đồ ăn Hàn Quốc Maangchi, anh Hoàng Mạnh Tuấn vừa tất bật phục vụ thực khách, vừa hồ hởi chia sẻ: “Buôn bán ở đây đông khách hơn so với ở nhà do tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Đây là động lực cho tôi tiếp tục nâng cao chất lượng món ăn cũng như sự phục vụ khách hàng”.

Phố ẩm thực Diên Hồng được UBND TP. Pleiku (trước đây) quyết định đầu tư, khởi công từ đầu năm 2025, với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại khu vực bãi đậu xe đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú. Dự án bao gồm các hạng mục như khu nhà điều hành, mái che di động, cổng trang trí, hệ thống điện - nước sinh hoạt… nhằm phục vụ phát triển du lịch ẩm thực, góp phần chỉnh trang đô thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Theo thiết kế, phố ẩm thực có 73 lô, gồm 19 ki-ốt kinh doanh hàng lưu niệm, sản phẩm OCOP và 54 gian hàng ẩm thực, đáp ứng nhu cầu thưởng thức và mua sắm của người dân, du khách.

Đông đảo thực khách tập trung về Phố ẩm thực Diên Hồng để thưởng thức các món ngon. Ảnh: Bá Bính

Ông Bùi Kim Truyền - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Trung tâm Thương mại phường Diên Hồng - cho biết: “Đối với các hộ kinh doanh tại Phố ẩm thực Diên Hồng, tiêu chí quan trọng nhất là an toàn, văn minh và chuyên nghiệp. Các hộ kinh doanh phải sử dụng nguồn thực phẩm rõ nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh trong chế biến; niêm yết giá công khai, không chèo kéo hay ép giá khách; khuyến khích áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Chúng tôi mong muốn mang đến một không gian "đến để cảm nhận, ở lại để yêu" cho du khách”.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được chú trọng. Ban Quản lý đã bố trí biển chỉ dẫn, phân luồng giao thông từ 2 cổng chính, sắp xếp khu vực đỗ xe hợp lý. Từ 17 giờ, hạn chế xe ô tô vào khu vực phố ẩm thực, đồng thời bố trí điểm đỗ xe bên ngoài để đảm bảo an toàn, trật tự và không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

Không chỉ là nơi phục vụ những món ngon, Phố ẩm thực Diên Hồng còn được kỳ vọng trở thành điểm đến góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa địa phương, từng bước thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển.