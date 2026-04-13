Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Lễ hội ẩm thực thuần chay sẽ diễn ra tại Pleiku từ ngày 24-4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUYÊN
(GLO)- Ngày 24-4, nhà hàng chay Ánh Quang (236F Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) sẽ phối hợp với CLB Thiện nguyện Vegan Group, các đơn vị ẩm thực miền Trung cùng một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh khai mạc lễ hội ẩm thực thuần chay miền Trung “Hương sắc Gia Lai” 2026.

Sự kiện diễn ra tại sân Nhà Thiếu nhi Pleiku (60 Hai Bà Trưng, phường Pleiku) với quy mô 27 gian hàng.

Từ ngày 24 đến 26-4, lễ hội mang đến một hành trình ẩm thực phong phú. Trong 2 ngày đầu, các gian hàng phục vụ thực khách những món chay đặc sắc mang đậm phong vị các tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên. Đặc biệt, ngày cuối cùng của lễ hội sẽ là đại tiệc buffet chay hội tụ 40 món ăn tinh túy từ nông sản sạch địa phương.

Từ lợi nhuận của các gian hàng trong thời gian diễn ra sự kiện, trong 2 ngày 24 và 25-4, Ban tổ chức dự kiến sẽ trao tặng 2.000 suất cơm thiện nguyện cho những hoàn cảnh khó khăn. Số lợi nhuận còn lại sau khi trừ chi phí sẽ được dành để tổ chức các hoạt động thiện nguyện khác tại địa phương.

Đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10-3 Âm lịch), hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 và hướng đến lan tỏa lối sống xanh, lành mạnh, bảo vệ môi trường và chia sẻ tình thân ái.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Ẩm thực

Cá trích, loài cá biển quen thuộc và khá phổ biến bất ngờ trở thành món ăn gây 'sốt' mạng xã hội trong những ngày qua, mở ra triển vọng mới cho ngư dân đánh bắt ven bờ ở Nghệ An.

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn nhằm nhận diện lợi thế cạnh tranh, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho tỉnh Gia Lai.

Định vị du lịch Gia Lai để bứt phá

Tin tức

(GLO)- Chiều 27-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng” nhằm nhận diện rõ lợi thế cạnh tranh và định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng.

Tỉnh Gia Lai triển khai chiến lược kích hoạt trục du lịch liên vùng kết nối hành lang kinh tế biển - cao nguyên nhằm đa dạng hóa trải nghiệm và thu hút khách du lịch quốc tế.

Gia Lai: Kích hoạt trục biển - cao nguyên để phát triển du lịch liên vùng

Du lịch

(GLO)- Với điều kiện thiên nhiên phong phú, hệ sinh thái biển - rừng độc đáo cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, Gia Lai được định hướng phát triển du lịch dựa trên kết nối trục hành lang biển - cao nguyên, hướng tới các sản phẩm độc đáo, giàu bản sắc và trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai ra mắt "Hội chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai"

Video

(GLO)- Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra mắt “Hộ chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai”. Qua đó, Gia Lai sẽ kể câu chuyện điểm đến bằng hành trình cá nhân hóa-xu hướng đang được nhiều địa phương du lịch hướng tới.

“Du lịch cảm xúc”

Du lịch

(GLO)- Những khi gối đầu lên thảm lá thông, những lúc dạo bước trên bãi cát có con sóng mềm, có bao giờ trong bạn rộn lên những liên tưởng về cảm xúc mà một vùng đất trao cho con người?

