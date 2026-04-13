Lễ hội ẩm thực thuần chay sẽ diễn ra tại Pleiku từ ngày 24-4

(GLO)- Ngày 24-4, nhà hàng chay Ánh Quang (236F Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) sẽ phối hợp với CLB Thiện nguyện Vegan Group, các đơn vị ẩm thực miền Trung cùng một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh khai mạc lễ hội ẩm thực thuần chay miền Trung “Hương sắc Gia Lai” 2026.

Sự kiện diễn ra tại sân Nhà Thiếu nhi Pleiku (60 Hai Bà Trưng, phường Pleiku) với quy mô 27 gian hàng.

Từ ngày 24 đến 26-4, lễ hội mang đến một hành trình ẩm thực phong phú. Trong 2 ngày đầu, các gian hàng phục vụ thực khách những món chay đặc sắc mang đậm phong vị các tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên. Đặc biệt, ngày cuối cùng của lễ hội sẽ là đại tiệc buffet chay hội tụ 40 món ăn tinh túy từ nông sản sạch địa phương.

Từ lợi nhuận của các gian hàng trong thời gian diễn ra sự kiện, trong 2 ngày 24 và 25-4, Ban tổ chức dự kiến sẽ trao tặng 2.000 suất cơm thiện nguyện cho những hoàn cảnh khó khăn. Số lợi nhuận còn lại sau khi trừ chi phí sẽ được dành để tổ chức các hoạt động thiện nguyện khác tại địa phương.

Đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10-3 Âm lịch), hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 và hướng đến lan tỏa lối sống xanh, lành mạnh, bảo vệ môi trường và chia sẻ tình thân ái.