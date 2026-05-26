Gần 76,5 tỷ đồng đầu tư khu dịch vụ du lịch Đỉnh ngắm mây xã An Toàn

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với dự án khu dịch vụ du lịch Đỉnh ngắm mây tại xã An Toàn với tổng mức đầu tư gần 76,5 tỷ đồng.

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch Đỉnh ngắm mây tại xã An Toàn là Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Q-Link.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 45.000 m² tại địa bàn xã An Toàn, với tổng vốn đầu tư hơn 76,49 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư chiếm 20%, tương đương hơn 15,29 tỷ đồng; vốn vay hơn 61,19 tỷ đồng, chiếm 80% tổng vốn đầu tư.

Xã An Toàn nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Sáng

Dự án hướng đến xây dựng khu dịch vụ du lịch phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách với các hạng mục như: khách sạn, khu ngắm mây, bungalow, cà phê, yoga, gym cùng các công trình phụ trợ khác. Công suất phục vụ dự kiến khoảng 300-400 lượt khách/ngày.

Theo kế hoạch, từ quý I đến quý II-2026, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch và giấy phép xây dựng. Từ quý III-2026 đến quý II-2029 sẽ triển khai thi công và hoàn thành dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và bảo vệ rừng. Đặc biệt, dự án nằm ở khu vực đồi núi có địa hình phức tạp, nguy cơ sạt lở cao nên phải có giải pháp hạn chế tối đa tác động đến môi trường và cảnh quan tự nhiên.

Ngoài ra, nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ bảo đảm đầu tư, bố trí đủ nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ; đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo theo quy định. Trường hợp sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư mà không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.