Giữ "báu vật" chè tiến vua giữa đại ngàn An Toàn

DUY ĐĂNG
(GLO)- Giữa đại ngàn An Toàn (tỉnh Gia Lai), những cây chè tiến vua cổ thụ vẫn lặng lẽ xanh qua bao mùa mưa nắng, trở thành “báu vật” của núi rừng và niềm tự hào của người dân địa phương. 

Trước áp lực của thời gian và tác động của con người, chính quyền và cộng đồng đang đồng lòng gìn giữ, bảo tồn giống chè quý để hương vị xưa tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Vào rừng hái chè, nghe chuyện xưa

Sau nhiều lần hẹn, tôi mới có dịp theo chân già làng Đinh Văn Trai (65 tuổi, ở thôn 1) cùng vài người dân vào khu rừng Bằng Sơn - nơi lưu giữ những cây chè tiến vua cổ thụ của thôn. Dưới tán rừng già, những gốc chè xù xì, phủ rêu hiện ra trong làn sương mỏng.

Già Trai vừa đi vừa kể về giống chè quý đã gắn bó với người Bahnar qua bao đời. Từ thuở nhỏ theo cha vào rừng, ông đã thấy những cây chè cổ thụ mọc sừng sững giữa đại ngàn.

Khi ấy, chưa ai gọi tên, chỉ biết đó là thứ cây cho lá thơm, uống vào đắng dịu. Về sau, qua lời kể của các bậc cao niên, già mới hiểu về nguồn gốc những cây chè.

Truyền thuyết kể rằng: Xưa kia, quân lính của vua Gia Long từng đóng ở vùng đất này, lấy những trảng cỏ bằng phẳng làm nơi chăn thả ngựa chiến và trồng chè để tiến vua dùng mỗi buổi sớm. Không ngờ, chè mọc trên vùng đất ấy lại cho hương vị thơm ngon đặc biệt, được lưu truyền đến hôm nay.

1.jpg
Già làng Đinh Văn Trai leo lên cây hái chè tiến vua. Ảnh: D.Đ

Men theo lối mòn dưới tán rừng rậm, già Trai đưa tay chỉ vào những gốc chè cổ thụ ẩn mình dưới tầng cây già.

Theo ông, có gốc chè đã vài trăm năm tuổi, thân cây xù xì, rêu phủ kín như dấu tích thời gian. Nói rồi, già bám thân cây, leo lên những cành cao, khéo léo hái từng búp chè còn đẫm sương sớm.

Chỉ sau một hồi, trong tay già và những người đi cùng đã đầy những nắm chè non xanh mướt.

Già Trai chia sẻ: “Chè tiến vua được người dân dùng theo hai cách. Lá chè có thể vò nhẹ rồi hãm uống trực tiếp để giữ vị tươi hoặc sao trên chảo nóng để dậy hương thơm, bảo quản được lâu hơn. Nước chè vàng trong, nhấp vào thấy đắng nơi đầu lưỡi nhưng khi trôi xuống cổ lại hóa ngọt, rất dễ chịu và vấn vương lâu”.

3-7862.jpg
Bà Đinh Thị Nga thường hái chè tiến vua rồi sao trên chảo nóng cho lá khô, làm quà biếu tặng bạn bè. Ảnh: D.Đ

Giữa tán rừng còn đẫm sương, tay thoăn thoắt hái chè, bà Đinh Thị Nga (49 tuổi, ở thôn 1) chia sẻ: “Tôi lớn lên cùng những cây chè già trong rừng này. Từ nhỏ, tôi đã theo cha mẹ đi hái chè, mang về uống riết thành quen, thiếu lại thấy nhớ.

Chè ở đây thơm lắm, khác với chè dưới xuôi nên gia đình thường hái để làm quà biếu tặng bạn bè ở phương xa đến. Tôi chỉ mong ngày càng có nhiều người biết đến sản phẩm chè tiến vua của địa phương mình”.

Theo các bậc cao niên, cây chè tiến vua không chỉ là sản vật mà còn gắn với ý thức giữ rừng của cộng đồng. Người dân luôn nhắc nhau không chặt phá, không xâm hại những gốc chè cổ thụ.

Việc hái chè cũng theo kinh nghiệm truyền đời, chỉ chọn búp non, giữ lại tán cây để chè tiếp tục sinh trưởng. Vì vậy, nhiều gia đình xem những cây chè lâu năm như tài sản quý, ra sức gìn giữ, truyền lại cho con cháu như một phần ký ức cộng đồng của người Bahnar.

Nỗ lực bảo tồn chè tiến vua

Theo Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn, toàn xã có hơn 6.000 cây chè tiến vua, phân bố trong rừng tự nhiên và trên nương rẫy, vườn rừng của người dân; trong đó, nhiều cây cổ thụ có đường kính gốc trên 40 cm.

Tháng 11-2023, đơn vị đã khảo sát 2.059 ha rừng, ghi nhận 493 cây chè có đường kính gốc từ 10 cm trở lên. Đồng thời, đơn vị thống kê, đánh số, gắn tọa độ từng cây để quản lý, bảo tồn nghiêm ngặt và tuyên truyền, vận động người dân không xâm hại, thường xuyên tuần tra để gìn giữ những gốc chè quý hoặc mọc mới tự nhiên.

che-tien-vua-giua-dai-ngan-an-toan.jpg
Nhờ công tác tuyên truyền thường xuyên, nhiều cây chè từ 10-30 tuổi mọc trong rẫy được người dân bảo tồn. Ảnh: D.Đ

Tại khu rẫy rộng gần 1 ha của gia đình ông Đinh Văn Lái (43 tuổi, ở thôn 1), hơn 50 gốc chè tiến vua độ tuổi từ 10-30 năm mọc tự nhiên vẫn được giữ lại, xen giữa những luống mì xanh tốt.

Ông Lái chia sẻ: “Những gốc chè này được cha mẹ tôi giữ lại, chăm nom qua từng năm. Đến đời mình thì tiếp tục truyền lại, coi như tài sản quý trong nhà. Làm rẫy vẫn làm, nhưng chỗ nào có chè là để nguyên. Tôi chỉ mong giữ được lâu dài để con cháu sau này còn biết đến giống chè quý của ông bà”.

Ông Khiếu Đức Thịnh - Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn - cho biết: “Ý thức của người dân trong việc bảo tồn giống chè tiến vua ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Bà con chủ động giữ gìn, chăm sóc và bảo vệ cây như tài sản chung của cộng đồng. Sự đồng thuận này là yếu tố quan trọng giúp công tác bảo tồn đạt hiệu quả bền vững, gắn với giữ rừng và gìn giữ bản sắc địa phương”.

Cùng với nỗ lực bảo tồn, xã An Toàn đang phấn đấu đưa sản phẩm chè tiến vua vươn xa hơn trên thị trường. Năm 2025, UBND xã kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh khảo sát, xây dựng cơ sở chế biến chè nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung của xã.

Định hướng này nhằm hình thành chuỗi sản xuất - du lịch đặc trưng, kết nối với các điểm đến như khu du lịch Đỉnh ngắm mây... Qua đó, từng bước xây dựng không gian thưởng trà mang bản sắc riêng, quảng bá chè tiến vua đến du khách trong và ngoài nước, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện đời sống người dân địa phương.

Cùng với đó, địa phương cũng quy hoạch điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại khu vực đồi chè tiến vua (khoảnh 11a, tiểu khu 37) với diện tích khoảng 98,5 ha.

Mục tiêu là phát triển khu nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ tổng hợp, tạo động lực thúc đẩy du lịch sinh thái cho Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn và kết nối với các điểm tham quan như: thác Sông Mia, thác K36, đồi Sim…

Ông Đinh Văn Nghin - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Toàn - cho biết: Địa phương xác định phát triển cây chè tiến vua phải đi đôi với bảo tồn rừng và giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng.

Việc thu hút đầu tư sẽ được định hướng theo các mô hình du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với không gian thưởng trà để du khách không chỉ tham quan mà còn cảm nhận được giá trị riêng, câu chuyện của vùng đất này.

"Chúng tôi đặc biệt chú trọng bảo vệ những gốc chè cổ thụ, xem đó là nền tảng để xây dựng thương hiệu lâu dài. Khi giá trị cây chè được nâng lên, người dân sẽ càng chủ động gìn giữ, cùng địa phương phát triển theo hướng bền vững và lan tỏa hình ảnh chè tiến vua ra bên ngoài” - ông Nghin nhấn mạnh.

Ngày mới bên sông Pô Cô

(GLO)- Sớm mai ở Ia Krái, dòng Pô Cô uốn lượn như dải lụa bạc giữa mênh mông cây cối. Nước sông lăn tăn, gợn sóng nhỏ vỗ vào bãi cát vàng, len qua vườn rẫy, tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên và con người.

Giữ cây thuốc quý giữa đại ngàn An Toàn

(GLO)- Tự xa xưa người Bahnar ở đại ngàn An Toàn (tỉnh Gia Lai) đã biết sử dụng nhiều loài cây rừng để làm thuốc chữa bệnh. Kinh nghiệm được chắt lọc qua nhiều thế hệ, không chỉ chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn thể hiện sự am hiểu sâu sắc về tự nhiên, góp phần gìn giữ giá trị y học dân gian.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ cuối: Xây dựng thế trận lòng dân- tường lửa ngăn tà đạo

(GLO)- Ba đối tượng cốt cán cuối cùng của tà đạo “Hà Mòn” bị bắt giữ tại khu vực núi Jơ Mông (giáp ranh xã Hra và xã Lơ Pang) vào ngày 19-3-2020 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khép lại hành trình đấu tranh kéo dài hơn một thập kỷ.

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

null