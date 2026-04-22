Giữ nguyên hơn 62 ha chè ở xã Biển Hồ để tạo cảnh quan du lịch

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp liên quan đến việc giữ nguyên hơn 62 ha chè tại Công ty cổ phần Chè Biển Hồ.

Theo đó, tháng 6-2025, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn thống nhất cho Công ty cổ phần Chè Biển Hồ thực hiện chuyển đổi hơn 236 ha cây chè sản xuất kém hiệu quả sang trồng cà phê.

UBND tỉnh đề nghị giữ nguyên diện tích chè ở các địa điểm du lịch tại xã Biển Hồ. Ảnh: Văn Ngọc

Theo báo cáo của Công ty, hoạt động sản xuất chè trong những năm gần đây không hiệu quả, khó tiêu thụ dẫn đến thua lỗ. Do đó, việc duy trì sản xuất chè có nguy cơ làm gia tăng lỗ lũy kế.

Ngoài việc chuyển hơn 236 ha chè sang trồng cà phê, UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty phải giữ lại hơn 62 ha nhằm phục vụ cảnh quan, du lịch.

Tuy nhiên, thời gian qua, các hộ dân nhận khoán chè trong số 62 ha này cùng Công ty đã đề nghị chuyển đổi bổ sung khoảng 40 ha chè tại khu vực hồ Ya Lũ sang trồng cà phê.

Ngày 9-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã chủ trì cuộc họp liên quan đến vấn đề trên với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và UBND xã Biển Hồ.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thống nhất giữ nguyên hiện trạng hơn 62 ha chè gắn với cảnh quan du lịch hàng thông trăm tuổi, chùa Bửu Minh, hồ Ya Lũ vì khu vực này là không gian cảnh quan đặc trưng, có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, du lịch.

Bên cạnh đó, khu vực này nằm trong ranh giới nghiên cứu lập Quy hoạch chung Khu Du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya đến năm 2050.

Đồi chè cạnh hàng thông trăm tuổi là cảnh quan thu hút khách du lịch. Ảnh: Văn Ngọc

Kết luận nhấn mạnh: Việc quản lý, sử dụng diện tích chè phải đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời gắn với yêu cầu bảo tồn cảnh quan, phát triển du lịch theo định hướng quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các đơn vị làm rõ hiệu quả sản xuất, đời sống của các hộ nhận khoán để nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân; tiếp tục theo dõi, chăm sóc hơn 62 ha chè gắn với cảnh quan du lịch; đồng thời tiếp tục thực hiện thu mua toàn bộ chè búp tươi đạt tiêu chuẩn của các hộ dân nhận khoán.