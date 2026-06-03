Gia Lai sẽ triển khai công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai

(GLO)- Ngày 1-6, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc về công tác xây dựng, triển khai “Công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai” và “Công cụ theo dõi dự án đầu tư ngoài ngân sách”.

Theo đó, ngày 28-5, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về 2 công cụ số do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì xây dựng, triển khai vận hành, gồm: “Công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai” (gọi tắt là “Công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai”) và “Công cụ theo dõi tiến độ thực hiện các TTHC đầu tư ngoài ngân sách”.

Sau khi nghe nội dung báo cáo, trình bày của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và ý kiến phát biểu đánh giá của các cơ quan tham gia dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan liên quan đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nghiên cứu, mạnh dạn tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai các sản phẩm công việc mới, ứng dụng AI, xây dựng công cụ số, phục vụ hiệu quả, thiết thực cho việc cải thiện hiệu suất thực thi công vụ, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai sẽ góp phần cải thiện hiệu suất thực thi công vụ, nhất là đối với cán bộ giải quyết TTHC trên lĩnh vực đất đai. Ảnh: Mai Lâm

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo kinh phí để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh duy trì vận hành ổn định, thông suốt “Công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai”.

Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên nâng cấp, đảm bảo “Công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai” luôn được cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành và tích lũy nhiều kinh nghiệm chuyên gia về nghiệp vụ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, quản lý và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ hằng tuần về tình hình, hiệu quả sử dụng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với đánh giá về sự chuyển biến của tình hình giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai đối với từng đơn vị, địa phương kể từ khi sử dụng AI hỗ trợ.

Trên cơ sở kinh nghiệm từ công tác huấn luyện, đào tạo “Công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai”, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh xác định nhu cầu và triển khai xây dựng các mô hình AI hỗ trợ nghiệp vụ trên các lĩnh vực công việc khác; trong đó ưu tiên các lĩnh vực có phát sinh khối lượng công việc lớn, phức tạp, hao phí lao động lớn, nhất là đối với cấp xã.

Cùng với đó, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện, triển khai đưa vào sử dụng “Công cụ theo dõi tiến độ thực hiện các TTHC đầu tư ngoài ngân sách”. Trong đó lưu ý nghiên cứu tích hợp AI và bổ sung thêm một số chức năng khác, như: quản lý tiến độ giải ngân dự án; tự động trích xuất, phân tích thông tin, số liệu…

Việc triển khai cập nhật thông tin, dữ liệu về toàn bộ các dự án đầu tư ngoài ngân sách hiện nay trên địa bàn tỉnh phải được hoàn thành và đáp ứng cho yêu cầu theo dõi, quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 6-6-2026.

UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh mua tài khoản ChatGPT (theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ) để đảm bảo cho việc sử dụng “Công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai” tại đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo, quán triệt 100% cán bộ, công chức có liên quan sử dụng trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC chính phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn liên quan của địa phương tích cực phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính trong công tác triển khai, cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin, số liệu các dự án đầu tư thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện trên “Công cụ theo dõi tiến độ thực hiện các TTHC đầu tư ngoài ngân sách”.