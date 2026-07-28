Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lang

(GLO)- Sáng 28-7, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lang nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian đến.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lang cho biết: Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy của xã đã từng bước đi vào ổn định, hệ thống chính trị hoạt động liên tục, thông suốt. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn; nhân dân cơ bản đồng thuận, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Lang Phạm Quang Vĩnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian đến. Ảnh: N.H

Tốc độ tăng giá trị sản phẩm 6 tháng đầu năm 2026 của xã đạt 8,04%, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,13%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,03%, khu vực dịch vụ tăng 10,48%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến nay đạt trên 90 tỷ đồng, bằng 123,67% dự toán giao; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 77,73%; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh với tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt trên 98%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Lang Nguyễn Mạnh Tuyển báo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của xã trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: N.H

Đảng bộ xã hiện có 23 tổ chức đảng trực thuộc, tổng số đảng viên 496 đồng chí. Trong 6 tháng đầu năm nay, các chi bộ đã kết nạp 12/15 đảng viên, đạt 80% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm nêu gương.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lang đã phản ánh một số khó khăn như: Biên chế cán bộ, công chức cấp xã còn thiếu so với số lượng được giao; nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý chưa được kiện toàn, một số vị trí chuyên môn phải kiêm nhiệm. Xã đề nghị bổ sung kinh phí để địa phương thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Phong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Các trường học còn thiếu 29 viên chức so với biên chế được giao. Trạm Y tế thiếu 4 viên chức, ảnh hưởng đến công tác khám - chữa bệnh, phòng - chống dịch bệnh và triển khai các chương trình y tế cơ sở.

Công tác chuyển đổi số còn khó khăn do chưa có công chức chuyên trách công nghệ thông tin; trang thiết bị, đường truyền và phần mềm chưa đồng bộ.

Phó Chánh văn Phòng Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Lộc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Toàn xã còn 80 hộ nghèo và 294 hộ cận nghèo. Việc tạo sinh kế, chuyển đổi nghề, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững gặp khó do thiếu vốn, thiếu kỹ năng sản xuất, bệnh tật và việc làm không ổn định. Tỷ lệ nước sạch còn thấp, hạ tầng thu gom chất thải, giao thông, viễn thông ở một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Từ thực tế đó, xã kiến nghị, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của xã. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tiếp tục hướng dẫn cụ thể những nội dung mới về phân cấp quản lý cán bộ, tổ chức đảng, công tác kiểm tra, giám sát…

Đối với UBND tỉnh, xã kiến nghị sớm bổ sung đủ biên chế hành chính, giáo dục, y tế theo vị trí việc làm; xem xét điều động từ nơi thừa sang nơi thiếu hoặc cho phép tuyển dụng đối với các vị trí công nghệ thông tin, văn thư - lưu trữ, kế toán, đất đai, xây dựng, môi trường, giao thông, thú y, giáo viên và nhân viên y tế. Bố trí nguồn vốn xây dựng khu nội trú, bán trú, nhà công vụ cho giáo viên và học sinh Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng; đầu tư phòng học, công trình phụ trợ, thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ở xa và điều kiện sinh hoạt cho giáo viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bên trái) trao quà cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lang. Ảnh: N.H

Về kinh tế, xã kiến nghị: Địa phương hiện quản lý diện tích mặt nước hồ thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh khoảng 1.000 ha đến 1.700 ha tùy thời điểm tích nước nhưng chưa được phân chia nguồn thu và hỗ trợ đầu tư tương xứng. Đề nghị tỉnh có cơ chế chia sẻ nguồn thu, bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế và hạ tầng cho khu vực chịu tác động.

Cùng với đó, đề nghị UBND sớm trình HĐND tỉnh ban hành quy định mới về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn; bảo đảm phù hợp quy mô địa bàn, dân số và khối lượng nhiệm vụ sau sắp xếp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của xã Sơn Lang, đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao.

Khẩn trương phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tiến hành rà soát, cập nhật, bổ sung các cấp độ quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát huy tiềm năng đất rừng để đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; phát triển nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị; đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và thu hút các dự án đầu tư…

Bên cạnh đó, địa phương cần thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục triển khai các dự án, mô hình giảm nghèo bền vững; đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất; đa dạng sinh kế, giảm nghèo dựa vào cộng đồng.

Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh.