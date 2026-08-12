UAV xâm nhập vùng trời cấm bay, 19 chuyến bay tại Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng

(GLO)- Tối 11-8, hoạt động cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải tạm thời gián đoạn sau khi các tổ lái liên tiếp phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV). Sự việc khiến 19 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Theo đó, khoảng 17 giờ 34 phút ngày 11-8, tổ lái chuyến bay từ Cam Ranh về TP. Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị hạ cánh đã phát hiện 1 thiết bị bay không người lái ở độ cao khoảng 3.000 feet, tương đương hơn 900 m.

Đến khoảng 18 giờ 14 phút, tổ lái 1 máy bay Boeing 777 vừa cất cánh từ đường cất, hạ cánh 25L tiếp tục phát hiện 1 thiết bị được cho là UAV ở phía bên phải tàu bay. Lúc này, máy bay đang ở độ cao khoảng 1.800 feet, tương đương 550 m.

Sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng cất, hạ cánh nhiều chuyến bay trong một thời gian vì UAV xâm nhập. Ảnh: VATM/CAO

Trước tình huống có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không, các đơn vị tại sân bay triển khai phương án ứng phó. Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trong khoảng thời gian từ 18 giờ 14 phút đến 19 giờ 14 phút, các chuyến bay đi được tạm dừng cất cánh, còn các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất được điều hành bay chờ phù hợp với tình hình thực tế.

Sau khi hoạt động khai thác được nối lại, khoảng 19 giờ 40 phút, UAV tiếp tục được phát hiện tại khu vực hướng Tây - Tây Nam sân bay. Các đơn vị liên quan một lần nữa triển khai biện pháp ứng phó, tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh để bảo đảm an toàn.

Ông Nguyễn Công Hoàn - Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - cho biết, việc tạm dừng khai thác được thực hiện theo phương án ứng phó với UAV nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động bay. Các lực lượng chức năng đồng thời được triển khai để xác minh vật thể bay xuất hiện gần sân bay.

VATM cũng kích hoạt phương án điều phối luồng không lưu, chủ động điều tiết các chuyến bay dự kiến khai thác tại Tân Sơn Nhất nhằm hạn chế ảnh hưởng dây chuyền đến mạng đường bay. Sơ bộ có 19 chuyến bay bị ảnh hưởng trong thời gian sân bay tạm thời hạn chế cất, hạ cánh.

Đến 20 giờ 34 phút, sau khi các đơn vị liên quan đánh giá tình hình bảo đảm an toàn, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khôi phục hoạt động cất, hạ cánh bình thường. Các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh nguồn gốc UAV cũng như người điều khiển thiết bị bay xuất hiện tại khu vực lân cận sân bay.