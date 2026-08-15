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Thời sự

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- Sáng 15-8, tại xã Chư Pưh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì buổi làm việc với các xã Chư Pưh, Ia Le và Ia Hrú. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: R&apos;Piên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: R'Piên

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư một số dự án trên địa bàn.

Báo cáo tình hình số hóa dữ liệu đất đai tại 3 xã cho thấy: Hiện nay, công tác đăng ký đất đai lần đầu đang được đẩy mạnh, tập trung vào việc rà soát hiện trạng, chuẩn hóa dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tạo nền tảng để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác.

Tuy nhiên, hiện nay, dữ liệu địa chính chưa đồng bộ; đất biến động ranh giới, diện tích; mua bán qua nhiều đời bằng giấy viết tay. Bên cạnh đó, việc thiếu công chức chuyên môn địa chính trong khi khối lượng công việc lĩnh vực đất đai rất lớn khiến tiến độ triển khai tại 3 xã còn chậm.

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Lãnh đạo xã Ia Le phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Đối với công tác đầu tư công, năm 2026, xã Ia Le có 22 danh mục dự án đầu tư công đang được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 28,8 tỷ đồng. Đến ngày 14-8, tổng giá trị giải ngân đạt 7,94% kế hoạch vốn năm 2026. Công tác thu hút đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao có nhiều tín hiệu tích cực. Hiện tại, xã đang tích cực tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tại xã Ia Hrú, tổng vốn đầu tư công được giao là 27,13 tỷ đồng, hiện mới giải ngân đạt 13%. Một số nguồn vốn chưa giải ngân do phải hoàn tất thủ tục đầu tư; thời tiết mưa và giá vật liệu tăng đã ảnh hưởng tiến độ các công trình, dự án.

Toàn xã có 7 dự án ngoài ngân sách đang triển khai, trong đó, 4 dự án đã khởi công, tổng vốn đăng ký khoảng 4.533 tỷ đồng.

Xã Chư Pưh có tổng vốn đầu tư công được giao là 23 tỷ đồng, tiến độ giải ngân đạt hơn 29,43%. Trên địa bàn xã có 13 dự án điện đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, 2 dự án chăn nuôi công nghệ cao đăng ký đầu tư trong năm 2026.

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Đại diện chủ đầu tư Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1 (xã Chư Pưh) nêu kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 3 xã Chư Pưh, Ia Le và Ia Hrú đã nêu thực trạng và đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư một số công trình thủy lợi, nâng cấp các tuyến giao thông nhằm tăng cường kết nối với các địa phương lân cận; tháo gỡ khó khăn trong khai thác khoáng sản làm vật liệu phục vụ thi công các công trình đầu tư trên địa bàn.

3 xã cũng đề nghị các sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ đẩy nhanh số hóa dữ liệu đất đai, bảo đảm tiến độ đề ra; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia…

Đồng thời, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xử lý tài sản công; sắp xếp cán bộ, công chức; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính; khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp trường, lớp chuẩn bị cho năm học 2026-2027.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho rằng: Hiện nay, tốc độ tăng trưởng và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của 3 xã còn thấp. Điều này cho thấy công tác tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn và chuyển nguồn lực thành kết quả thực tế tại cơ sở còn hạn chế.

Vì vậy, các địa phương cần bám sát kịch bản tăng trưởng của tỉnh, cụ thể hóa thành từng chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện, bảo đảm rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm.

Song song đó, các xã cần tiếp tục sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Đối với công tác số hóa dữ liệu đất đai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu 3 xã tập trung tháo gỡ khó khăn, xây dựng giải pháp cụ thể, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm tính thực chất, chính xác và đồng bộ của dữ liệu.

Về giải ngân vốn đầu tư công, các địa phương phải xây dựng phương án triển khai cụ thể, xác định rõ tiến độ từng dự án, chủ động xử lý các vướng mắc phát sinh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân.

Đối với các dự án thu hút đầu tư, địa phương cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động; qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

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Đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai các dự án thu hút đầu tư tại xã Ia Le. Ảnh: Vũ Thảo

Liên quan đến công tác xử lý tài sản công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu 3 xã nhanh chóng rà soát lại toàn bộ tài sản công để có phương án, lộ trình và đề nghị hướng xử lý phù hợp. Về công tác sắp xếp trường, lớp, các địa phương phải làm chặt chẽ, dựa trên các tiêu chí cụ thể và theo đúng quy định.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các xã nhanh chóng rà soát chỉ tiêu tăng trưởng và đề ra giải pháp cụ thể. Bên cạnh đó, rà soát lại nhu cầu đầu tư công, tránh đầu tư dàn trải; ưu tiên trước mắt và cấp bách là đầu tư các dự án hạ tầng giao thông…

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Đoàn công tác kiểm tra hiện trường một dự án giao thông tại xã Ia Le. Ảnh: Vũ Thảo

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã kiểm tra thực tế một số dự án đầu tư công và các dự án điện gió, chăn nuôi trên địa bàn xã Ia Le.

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