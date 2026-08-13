Hội thảo về "Hạ tầng liên kết - động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên"

Dự hội thảo có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; TS. Trần Du Lịch - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các chuyên gia, doanh nghiệp trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.L

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, hạ tầng đang là một trong những "điểm nghẽn" lớn đối với mục tiêu tăng trưởng, nhất là trong bối cảnh các địa phương hướng tới tăng trưởng 2 con số.

Muốn tạo động lực phát triển, hạ tầng phải đi trước, trong đó đầu tư công của nhà nước cần đóng vai trò “vốn mồi”, tạo dư địa để thu hút nguồn lực tư nhân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đầu tư hạ tầng không thể chỉ nhìn trong phạm vi từng địa phương mà phải được đặt trong tổng thể không gian phát triển của khu vực.

Cách tiếp cận cần chuyển từ phát triển hạ tầng đơn lẻ sang xây dựng không gian phát triển liên kết, từ đó tạo ra hệ sinh thái kinh tế có khả năng bổ trợ lẫn nhau giữa các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhận định, dư địa phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên còn rất lớn; đồng thời cho rằng, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, hình thành không gian phát triển mới đã mở ra điều kiện thuận lợi để tăng cường liên kết vùng.

Gia Lai có thể phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, kết nối với hệ thống logistics ở khu vực phía Đông; liên kết với các địa phương như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi… để hình thành các chuỗi giá trị và không gian kinh tế lớn hơn.

Theo đồng chí Phạm Anh Tuấn, lợi thế của miền Trung - Tây Nguyên không chỉ nằm ở nông nghiệp, còn có công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch và logistics.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa không gian biển và cao nguyên tạo nên hệ thống sản phẩm du lịch có tính khác biệt. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những lợi thế này, điều kiện tiên quyết vẫn là phải hoàn thiện hạ tầng kết nối.

Thực tế làm việc với các nhà đầu tư lớn cho thấy, tiềm năng của khu vực đang nhận được sự quan tâm đáng kể. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh, điều khiến các nhà đầu tư còn băn khoăn chính là hạ tầng kết nối và khả năng liên kết giữa các địa phương còn yếu. Đây cũng là 1 trong những nguyên nhân khiến nhà đầu tư phải cân nhắc về hiệu quả và khả năng phát triển lâu dài của dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao đổi một số vấn đề tại phiên thảo luận với chủ đề "Logistics du lịch, định vị giá trị địa phương". Ảnh: T.L

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai nhìn nhận, việc đầu tư hạ tầng cần được tính toán trên cơ sở quy hoạch tổng thể, xác định rõ các không gian phát triển, các động lực tăng trưởng trong ngắn hạn và dài hạn; tránh tình trạng đầu tư xong nhưng không tạo được khả năng thu hút thêm nguồn lực xã hội.

Trong đó, nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo, trước hết thông qua quy hoạch, xác lập ý tưởng phát triển, đầu tư hạ tầng thiết yếu và phân kỳ triển khai hợp lý.

Khi hạ tầng cơ bản được hoàn thiện, các nhà đầu tư tư nhân sẽ có điều kiện tham gia, tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Từ thực tiễn tại Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn chứng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là một trường hợp cho thấy yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng.

Ý tưởng về tuyến cao tốc đặt ra từ năm 2015 nhưng đến cuối năm mới khởi công. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2028 nhằm nhanh chóng mở rộng không gian phát triển, tăng khả năng kết nối giữa khu vực ven biển với Tây Nguyên.

Gia Lai đang đứng trước làn sóng thu hút đầu tư lớn. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, sau 7 tháng năm 2026, tỉnh đã thu hút khoảng 200 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 trên 200.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai của các nhà đầu tư vẫn có tâm lý thận trọng khi tiếp tục theo dõi tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, kết nối, sân bay và các công trình hạ tầng quan trọng khác.

Về liên kết vùng, Gia Lai đang ưu tiên thúc đẩy các tuyến kết nối có khả năng mở ra dư địa tăng trưởng mới. Trong đó, tỉnh đề xuất đẩy nhanh tuyến kết nối Gia Lai - Đắk Lắk - Lâm Đồng; đồng thời, tăng cường kết nối với Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh để hình thành hành lang vận chuyển hàng hóa từ Campuchia, Lào qua Gia Lai, kết nối với hệ thống logistics và đưa hàng hóa xuống khu vực ven biển.

Cùng với hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, cần xây dựng các chuỗi sản phẩm liên kết giữa các địa phương. Mỗi địa phương có những lợi thế riêng, nhưng khi kết nối được các thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch, logistics và dịch vụ sẽ tạo thành hệ sinh thái kinh tế lớn hơn; qua đó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của toàn vùng.

Đồng chí cũng đề nghị các bộ, ngành, chuyên gia và các đơn vị phát triển hạ tầng cùng tham gia nhận diện rõ dư địa tăng trưởng của miền Trung - Tây Nguyên để có định hướng đầu tư phù hợp.

Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là đầu tư thêm hạ tầng mà quan trọng hơn là đầu tư đúng vào những nơi có khả năng tạo ra không gian phát triển mới, tạo liên kết vùng và kéo được nguồn lực tư nhân vào sau đầu tư công.

Đây được xem là điều kiện quan trọng để miền Trung - Tây Nguyên khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng trong dài hạn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đánh giá chủ đề hội thảo rất đúng và trúng với yêu cầu phát triển miền Trung - Tây Nguyên trong giai đoạn mới. Ảnh: T.L

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đánh giá, chủ đề hội thảo rất đúng và trúng với yêu cầu phát triển miền Trung - Tây Nguyên trong giai đoạn mới.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong vùng triển khai hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án hạ tầng giao thông chiến lược sớm triển khai và phát huy hiệu quả.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Tổng Biên tập Báo Xây dựng, hội thảo diễn ra trong bối cảnh Năm Du lịch quốc gia 2026 được tỉnh Gia Lai đăng cai, với nhiều sự kiện, chương trình mang tính chiến lược, trên nền tảng hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư, nâng cấp và mở rộng.

Hội thảo nhằm cùng các cơ quan quản lý, địa phương, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá thực trạng hạ tầng, phát huy tiềm năng liên kết; đồng thời, đề xuất giải pháp thúc đẩy đầu tư, hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu quả liên kết vùng.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: T.L

Với 2 phiên tham luận và thảo luận bàn tròn, hội thảo tập trung nhận diện những thuận lợi, điểm nghẽn của hạ tầng đối với phát triển du lịch; bàn về hạ tầng chiến lược và cơ hội hình thành các cực tăng trưởng mới; kết nối cao tốc, sân bay, cảng biển với các hành lang du lịch liên vùng; nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến và thu hút đầu tư vào hạ tầng, du lịch.

Qua hội thảo, các đại biểu kỳ vọng đề xuất được những cơ chế, giải pháp thiết thực nhằm huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, tái cấu trúc không gian du lịch, phát triển logistics; tạo động lực đưa du lịch miền Trung - Tây Nguyên phát triển khởi sắc hơn nữa trong giai đoạn mới.