Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Nghị quyết số 57 Tin tức công nghệ

Hội thảo khoa học quốc tế “Kết nối vùng cao: Miền Trung trong quá trình kiến tạo Việt Nam toàn cầu”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC LUẬN

(GLO)- Sáng 22-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (phường Quy Nhơn Nam) đã diễn ra Hội thảo Khoa học quốc tế “Kết nối vùng cao: Miền Trung trong quá trình kiến tạo Việt Nam toàn cầu”.

Hội thảo do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Viễn đông bác cổ Pháp (EFEO) và Viện Harvard - Yenching tổ chức.

Dự Hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng đông đảo các giáo sư, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-lam-hai-giang-phat-bieu-tai-hoi-thao.png
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho biết: Gia Lai nằm ở vị trí trung tâm của không gian duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, nơi giao thoa giữa văn hóa miền biển và vùng cao.

Từ Di chỉ khảo cổ học Đá cũ An Khê - một trong những phát hiện quan trọng của Đông Nam Á, đến các dấu ấn văn hóa Chămpa, cùng hệ thống kết nối lịch sử giữa Tây Nguyên và duyên hải miền Trung đã cho thấy sự tương tác, giao thoa liên tục giữa con người, văn hóa và môi trường tự nhiên qua nhiều thời kỳ.

Hiện nay, Gia Lai tiếp tục bảo tồn và phát huy nhiều giá trị di sản đặc sắc như: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Bài Chòi, võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật Tuồng và hệ thống di tích, tri thức bản địa phong phú.

Đây không chỉ là di sản quý báu mà còn là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển bền vững, gắn với giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa.

cac-dai-bieu-tham-du-hoi-thao.png
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang mong muốn, hội thảo sẽ góp phần làm rõ hơn những giá trị lịch sử, văn hóa của miền Trung và Tây Nguyên; đồng thời, thúc đẩy đối thoại học thuật, tăng cường kết nối giữa các viện, trường và địa phương; qua đó chuyển hóa các giá trị tri thức thành động lực phát triển.

Tỉnh Gia Lai cũng kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước trong nghiên cứu liên ngành, khảo cổ học và bảo tồn di sản.

gs-andrew-hardy-vien-vien-dong-bac-co-phap-phat-bieu-tai-hoi-thao.png
GS. Andrew Hardy - Viện Viễn đông bác cổ Pháp phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Nhật Trường

Diễn ra từ ngày 22 đến 25-6, Hội thảo Khoa học quốc tế “Kết nối vùng cao: Miền Trung trong quá trình kiến tạo Việt Nam toàn cầu” tập trung thảo luận nhiều chủ đề quan trọng như: vai trò của miền Trung trong các mạng lưới giao thương khu vực và quốc tế qua các thời kỳ lịch sử; mối liên kết giữa vùng duyên hải với không gian Trường Sơn - Tây Nguyên; các phát hiện khảo cổ học mới và ý nghĩa đối với việc nhận diện tiến trình lịch sử khu vực; sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng dân cư.

Một số tham luận cũng đề cập đến cách tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu lịch sử, nhân học và khu vực học; việc đặt lịch sử Việt Nam trong bối cảnh rộng hơn của các mạng lưới kết nối toàn cầu.

Theo các ý kiến tại hội thảo, miền Trung không chỉ giữ vai trò là vùng kết nối địa lý giữa 2 đầu đất nước, mà còn là không gian giao thoa quan trọng trong các mạng lưới kinh tế, văn hóa và xã hội của khu vực Đông Nam Á qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Sự gắn kết giữa vùng duyên hải với các cảng thị lịch sử như Hội An, Nước Mặn - Thị Nại và không gian Trường Sơn - Tây Nguyên đã tạo nên những dòng chảy liên tục về thương mại, văn hóa và con người.

hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-ket-noi-vung-cao-mien-trung-trong-qua-trinh-kien-tao-viet-nam-toan-cau.png
Hội thảo thu hút nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế. Ảnh: Nhật Trường

Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa vùng duyên hải và vùng cao, thông qua trao đổi sản vật, giao lưu văn hóa và di cư trong suốt chiều dài lịch sử.

Nhiều tham luận đã tiếp cận miền Trung và Tây Nguyên không chỉ như những không gian địa lý, mà còn là những chủ thể năng động trong tiến trình giao lưu, hội nhập và phát triển của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và toàn cầu.

Hội thảo còn mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ thiết thực cho phát triển bền vững.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

Tin tức công nghệ

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Danh sách các tên miền .vn hai ký tự chuẩn bị bước vào phiên đấu giá.

76 tên miền đặc biệt “.vn” sắp bước vào đợt đấu giá thứ hai

Tin tức công nghệ

(GLO)- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết: Từ ngày 24 đến 25-6 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 76 tên miền cấp hai có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia “.vn”. Đây là đợt đấu giá thứ 2 trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Bên trong phòng máy chủ siêu hiện đại đạt chuẩn quốc tế của Trung tâm Dữ liệu Viettel Hòa Lạc 2

Việt Nam sở hữu trung tâm dữ liệu AI đầu tiên tại APAC đạt chuẩn quốc tế

Tin tức công nghệ

(GLO)- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội vừa công bố Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 trở thành hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) tích hợp hệ thống siêu máy chủ GPU NVIDIA H200 và được tổ chức Uptime Institute chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCCF Uptime Tier III.

null