(GLO)- Sáng 22-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (phường Quy Nhơn Nam) đã diễn ra Hội thảo Khoa học quốc tế “Kết nối vùng cao: Miền Trung trong quá trình kiến tạo Việt Nam toàn cầu”.

Hội thảo do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Viễn đông bác cổ Pháp (EFEO) và Viện Harvard - Yenching tổ chức.

Dự Hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng đông đảo các giáo sư, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho biết: Gia Lai nằm ở vị trí trung tâm của không gian duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, nơi giao thoa giữa văn hóa miền biển và vùng cao.

Từ Di chỉ khảo cổ học Đá cũ An Khê - một trong những phát hiện quan trọng của Đông Nam Á, đến các dấu ấn văn hóa Chămpa, cùng hệ thống kết nối lịch sử giữa Tây Nguyên và duyên hải miền Trung đã cho thấy sự tương tác, giao thoa liên tục giữa con người, văn hóa và môi trường tự nhiên qua nhiều thời kỳ.

Hiện nay, Gia Lai tiếp tục bảo tồn và phát huy nhiều giá trị di sản đặc sắc như: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Bài Chòi, võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật Tuồng và hệ thống di tích, tri thức bản địa phong phú.

Đây không chỉ là di sản quý báu mà còn là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển bền vững, gắn với giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang mong muốn, hội thảo sẽ góp phần làm rõ hơn những giá trị lịch sử, văn hóa của miền Trung và Tây Nguyên; đồng thời, thúc đẩy đối thoại học thuật, tăng cường kết nối giữa các viện, trường và địa phương; qua đó chuyển hóa các giá trị tri thức thành động lực phát triển.

Tỉnh Gia Lai cũng kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước trong nghiên cứu liên ngành, khảo cổ học và bảo tồn di sản.

GS. Andrew Hardy - Viện Viễn đông bác cổ Pháp phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Nhật Trường

Diễn ra từ ngày 22 đến 25-6, Hội thảo Khoa học quốc tế “Kết nối vùng cao: Miền Trung trong quá trình kiến tạo Việt Nam toàn cầu” tập trung thảo luận nhiều chủ đề quan trọng như: vai trò của miền Trung trong các mạng lưới giao thương khu vực và quốc tế qua các thời kỳ lịch sử; mối liên kết giữa vùng duyên hải với không gian Trường Sơn - Tây Nguyên; các phát hiện khảo cổ học mới và ý nghĩa đối với việc nhận diện tiến trình lịch sử khu vực; sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng dân cư.

Một số tham luận cũng đề cập đến cách tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu lịch sử, nhân học và khu vực học; việc đặt lịch sử Việt Nam trong bối cảnh rộng hơn của các mạng lưới kết nối toàn cầu.

Theo các ý kiến tại hội thảo, miền Trung không chỉ giữ vai trò là vùng kết nối địa lý giữa 2 đầu đất nước, mà còn là không gian giao thoa quan trọng trong các mạng lưới kinh tế, văn hóa và xã hội của khu vực Đông Nam Á qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Sự gắn kết giữa vùng duyên hải với các cảng thị lịch sử như Hội An, Nước Mặn - Thị Nại và không gian Trường Sơn - Tây Nguyên đã tạo nên những dòng chảy liên tục về thương mại, văn hóa và con người.

Hội thảo thu hút nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế. Ảnh: Nhật Trường

Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa vùng duyên hải và vùng cao, thông qua trao đổi sản vật, giao lưu văn hóa và di cư trong suốt chiều dài lịch sử.

Nhiều tham luận đã tiếp cận miền Trung và Tây Nguyên không chỉ như những không gian địa lý, mà còn là những chủ thể năng động trong tiến trình giao lưu, hội nhập và phát triển của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và toàn cầu.

Hội thảo còn mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ thiết thực cho phát triển bền vững.