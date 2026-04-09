Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang làm việc với 8 xã khu vực phía Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 9-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã làm việc với 8 xã khu vực phía Tây gồm: Kông Chro, Ya Ma, Chư Krey, Sró, Đak Song, Chơ Long, Đak Pơ và Ya Hội nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Bình Dương

Theo báo cáo, thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được các xã triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống người dân.

Các chỉ tiêu trên các lĩnh vực nông - lâm nghiệp; công nghiệp - xây dựng; thương mại - dịch vụ cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: việc bố trí nguồn vốn giai đoạn 2026-2030 và năm 2026; công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng; thủ tục đầu tư công; việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp...

Một số nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, thành lập trạm y tế xã, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi số và cải cách hành chính cũng được các địa phương kiến nghị cần sớm được tháo gỡ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong việc giữ vững ổn định tổ chức bộ máy, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng sát thực tiễn, lấy kết quả và hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế kéo dài.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, cần tập trung giải quyết triệt để các hồ sơ tồn đọng, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp.

Về phát triển kinh tế, các địa phương cần thúc đẩy chuyển đổi tư duy sản xuất trong nhân dân, nhất là trong nông nghiệp và chăn nuôi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành các vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Bên cạnh đó, tăng cường liên kết vùng, phát triển các sản phẩm OCOP gắn với nhu cầu thị trường; khẩn trương hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chủ động thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế; triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo, tạo sinh kế bền vững cho người dân; rà soát, sắp xếp và đầu tư cơ sở vật chất theo hướng tập trung, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, với quyết tâm cao, hành động dứt khoát, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, phấn đấu tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao bảng tượng trưng tặng quà cho học sinh khó khăn ở các xã. Ảnh: Bình Dương

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã trao tặng 400 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 8 xã: Kông Chro, Ya Ma, Chư Krey, Sró, Đak Song, Chơ Long, Đak Pơ và Ya Hội.

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với 6 xã, phường gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Nhơn Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm 2026.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và đi thăm, đánh giá một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do ASISOV triển khai thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra nhiệm vụ phát triển KT-XH tại 5 xã phía Đông

(GLO)- Chiều 7-4, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An. 

(GLO)- Chiều 7-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).

(GLO)- Ngày 6-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã làm việc với 9 xã phía Tây tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”.

(GLO)- Sáng 6-4, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức "ba mũi giáp công" - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

