Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với 4 xã vùng cao phía Đông

(GLO)- Ngày 5-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã làm việc với các xã vùng cao ở phía Đông tỉnh gồm: An Lão, An Hòa, An Vinh và An Toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã kiểm tra thực tế một số công trình, dự án tại các xã An Toàn, An Hòa, An Vinh như: khu giãn dân Hòn Chiêng, điểm ngắm mây thôn 3, nhà máy sản xuất chè tiến vua, khu trung tâm xã An Toàn, các khu tái định cư và mô hình nuôi cá lồng bè hồ Đồng Mít.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa phải) kiểm tra dự án điểm ngắm mây thôn 3, xã An Toàn. Ảnh: Trung Nghĩa

Qua kiểm tra cho thấy, các dự án đang được triển khai nhưng tiến độ còn chậm, việc huy động nguồn lực gặp khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và mục tiêu phát triển của địa phương.

Báo cáo tại buổi làm việc, các xã cho biết: Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2026 có nhiều chuyển biến tích cực. Xã An Hòa đạt 13/17 chỉ tiêu; An Toàn hoàn thành 13/14 chỉ tiêu; An Vinh cơ bản đạt 13/15 chỉ tiêu; riêng An Lão đạt 5/15 chỉ tiêu.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Tuy nhiên, khu vực vùng cao vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như hạ tầng giao thông, thủy lợi thiếu đồng bộ; nguy cơ sạt lở tại một số khu vực đồi núi, ven sông; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn.

Các địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ xử lý các điểm sạt lở; bố trí kinh phí làm nhà ở cho người có công; tiếp tục hỗ trợ giống lúa lai cho đồng bào dân tộc thiểu số; sớm phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026.

Lãnh đạo xã An Vinh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận nỗ lực của các địa phương; đồng thời yêu cầu các xã tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng bền vững, ưu tiên kinh tế rừng, nông nghiệp đặc trưng gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mỗi địa phương phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, sát với thực tiễn; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Cùng với đó, các địa phương cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp các kiến nghị của địa phương để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời.

Việc quyết liệt triển khai các giải pháp được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét cho các xã vùng cao An Lão, An Hòa, An Vinh và An Toàn, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.