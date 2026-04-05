Đoàn công tác tỉnh làm việc tại 7 xã về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Ngày 5-4, đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế dẫn đầu đã đi thăm, kiểm tra tình hình triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại 7 xã: Phú Túc, Ia Hdreh, Ia Rsai, Uar, Pờ Tó, Ia Pa và Ia Tul.

Báo cáo từ các địa phương cho thấy, việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đạt kết quả tích cực. Bộ máy cơ bản được kiện toàn, vận hành ổn định, thông suốt. Các địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ, giữ vững đoàn kết và kỷ cương hành chính, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định; các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển tương đối đồng đều. Thu ngân sách tại một số xã đạt khá, có nơi vượt dự toán. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm. Công tác cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định; việc bố trí, sắp xếp các chức danh sau sáp nhập bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Định

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: nguồn lực đầu tư còn phân tán; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số nơi còn vướng mắc; tiến độ một số công trình, nhất là công trình thủy lợi và khắc phục hậu quả thiên tai, còn chậm. Tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài và giá vật tư tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống nhân dân. Hạ tầng thiết yếu tại một số địa bàn, đặc biệt là giao thông, nước sinh hoạt và khu tái định cư còn thiếu đồng bộ; tình trạng thiếu nước mùa khô vẫn xảy ra.

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Định

Từ thực tiễn trên, các địa phương kiến nghị tỉnh và Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, khu tái định cư và các công trình phòng, chống thiên tai; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đề nghị tỉnh tăng cường hỗ trợ thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi tập trung và năng lượng tái tạo.

Các xã phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Định

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong việc ổn định bộ máy, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, yêu cầu các xã bám sát Nghị quyết năm 2026; thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao; khai thác tốt nguồn thu; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng cải cách hành chính và chuyển đổi số; xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế; tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II và cả năm 2026, nhất là đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; tăng cường quản lý đất đai; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, các sở, ngành cần tăng cường phối hợp với địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết kiến nghị chính đáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ, bền vững trên địa bàn tỉnh.