79 hộ dân xã Chư A Thai tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông

KHÁNH PHONG
(GLO)- Ngày 2-4, UBND xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn tại các tuyến đường thôn Dlâm, thôn Kim Môn và thôn Hải Yên.

Qua vận động, thôn Dlâm có 20 hộ dân, thôn Kim Môn 16 hộ dân, thôn Hải Yên 43 hộ dân tự nguyện di dời hàng rào, vật kiến trúc, chặt cây cối và hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Lãnh đạo xã cùng người dân kiểm tra hiện trạng khu vực hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Được biết, các tuyến đường có chiều rộng 8,5m; kết cấu bê tông xi măng đá 2x4, M250 dày 18cm. Tổng chiều dài của 3 tuyến đường là 2,4 km.

Người dân di dời hàng rào, vật kiến trúc và hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích chung của người dân, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp và thuận lợi cho giao thông, phát triển kinh tế tại địa phương.

Khơi nội lực, gắn giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Ở địa bàn biên giới trên đất liền của tỉnh Gia Lai - nơi tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, đời sống còn nhiều khó khăn, giảm nghèo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Mục tiêu trước hết là thay đổi nhận thức. 

