Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Sekong

(GLO)- Tiếp tục chuyến thăm các tỉnh Nam Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, sáng 5-4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Sekong.

Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tiếp đoàn có đồng chí Bun-lai Bút-thi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Sekong.

Đồng chí Thái Đại Ngọc (bên trái) gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sekong. Ảnh: Dũng Nhân

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc gửi lời chúc năm mới bình an, hạnh phúc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sekong; đồng thời, chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Sekong đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Tỉnh Gia Lai xác định việc tăng cường hợp tác với các tỉnh Nam Lào không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại địa phương, mà còn là trách nhiệm chính trị quan trọng, góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Do đó, đồng chí Thái Đại Ngọc mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Gia Lai với tỉnh Sekong sẽ vươn lên một tầm cao mới, đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân 2 địa phương.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai chúc Tết tại tỉnh Sekong. Ảnh: Dũng Nhân

Đặc biệt, bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh Gia Lai sau sáp nhập có thêm điều kiện để mở rộng không gian hợp tác với các tỉnh Nam Lào trên cơ sở bổ trợ, cùng phát triển.

Với lợi thế của Gia Lai là kết nối giữa khu vực Tây Nguyên với duyên hải miền Trung Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc mong muốn tỉnh Sekong thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động giao thương, phát triển chuỗi logistics, xuất nhập khẩu; đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, du lịch; khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp 2 địa phương tăng cường kết nối, hợp tác đầu tư, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ du học sinh tỉnh Sekong đến tỉnh học tập, gắn với việc phát triển kỹ năng cho sinh viên; kết nối với doanh nghiệp để xây dựng chương trình đào tạo thực tế, phù hợp với thị trường lao động và các ngành nghề theo nhu cầu của tỉnh bạn.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũng đề nghị tỉnh Sekong triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết trong bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030; chú trọng triển khai các chương trình, dự án hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, gắn hợp tác với nhu cầu phát triển của mỗi bên.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sekong, đồng chí Bun-lai Bút-thi cảm ơn tình cảm nồng hậu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai dành cho tỉnh Sekong.

Đồng chí tin tưởng 2 tỉnh Gia Lai và Sekong sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa; tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, đưa mối quan hệ đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy.

Bí thư Tỉnh ủy Sekong Bun-lai Bút-thi cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ sâu rộng hơn từ Gia Lai, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, khai thác khoáng sản, năng lượng, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực - những lĩnh vực có ý nghĩa then chốt đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên trái) tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Sekong. Ảnh: Dũng Nhân

Tỉnh Sekong cam kết sẽ phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận trong bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết; nhất là duy trì trao đổi đoàn các cấp, mở rộng giao lưu văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa 2 tỉnh.

Cũng trong sáng 5-4, tỉnh Sekong tổ chức lễ khánh thành công trình trụ sở Sở Ngoại vụ. Dự án có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng, là quà tặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sekong trong giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trụ sở Sở Ngoại vụ tỉnh Sekong. Ảnh: Dũng Nhân

Quy mô công trình có các hạng mục như: nhà làm việc 2 tầng; các hạng mục phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: nhà để xe, sân và đường giao thông nội bộ, trạm biến áp, bể nước, cột cờ, biển hiệu…

Công trình trụ sở Sở Ngoại vụ tỉnh Sekong. Ảnh: Dũng Nhân

Công trình không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đối ngoại của tỉnh Sekong, mà còn đánh dấu một cột mốc mới trong quá trình phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 địa phương, biểu tượng cho tình đoàn kết đặc biệt và toàn diện giữa Sekong và Gia Lai.