Gia Lai: Tập huấn công tác lấy mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ngày 30-5, tại xã Vĩnh Quang, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn về công tác lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin mẫu HCLS.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 119 đại biểu là cán bộ các cơ quan quân sự, y tế và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nghiệm công tác lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin mẫu HCLS của các địa phương trong tỉnh.

Trước khi tổ chức tập huấn, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Quang. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến quy trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao mẫu HCLS; hướng dẫn cập nhật, quản lý và số hóa dữ liệu trên phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Các đại biểu tham gia tập huấn lý thuyết về công tác lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin mẫu HCLS. Ảnh: H.P

Sau phần tập huấn lý thuyết tại hội trường UBND xã Vĩnh Quang, các lực lượng đã tổ chức thực hành quy trình lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Quang nhằm thống nhất các bước thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng.

Nội dung thực hành lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin mẫu HCLS được thực hiện trực tiếp tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Quang. Ảnh: H.P

Thông qua lớp tập huấn, các cơ quan, đơn vị được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, bảo đảm việc lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin HCLS được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định và tiến độ.

Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh) trực tiếp thực hiện công tác khai quật, lấy mẫu HCLS chưa xác định danh tính. Ảnh: H.P

Lớp tập huấn nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Theo kế hoạch, Quân khu 5 giao tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập 390 HCLS; tổ chức lấy mẫu 11.976 HCLS đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại 113 nghĩa trang trên 65 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chiến dịch tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập trong và ngoài nước; tăng cường giám định ADN, kết nối ngân hàng gen thân nhân với dữ liệu HCLS.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Chiều 21-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 28-5, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ”. Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, chuyên gia và nhà quản lý giáo dục trong khu vực tham dự.

Tạo ấn tượng từ chính quyền kiến tạo

Gia Lai tạo ấn tượng từ chính quyền kiến tạo

(GLO)- Trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2025, Gia Lai nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “khá”. Điều đó thể hiện sự thay đổi theo hướng chính quyền kiến tạo, vì sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự báo cháy rừng có 5 cấp, từ cấp I đến cấp V.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

(GLO)- Chiều 25-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến gần 2.100 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

(GLO)- Sau hơn 30 giờ vượt biển, đoàn công tác số 17 đã đến đảo Song Tử Tây - điểm đảo đầu tiên trong chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2026. Giữa trùng khơi, quân và dân trên đảo vẫn kiên cường bám biển, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng 6-2026

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6-2026

(GLO)- Chiều 22-5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao đổi trực tuyến với Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng phục vụ Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh này.

