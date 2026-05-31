Gia Lai: Tập huấn công tác lấy mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ngày 30-5, tại xã Vĩnh Quang, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn về công tác lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin mẫu HCLS.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 119 đại biểu là cán bộ các cơ quan quân sự, y tế và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nghiệm công tác lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin mẫu HCLS của các địa phương trong tỉnh.

Trước khi tổ chức tập huấn, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Quang. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến quy trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao mẫu HCLS; hướng dẫn cập nhật, quản lý và số hóa dữ liệu trên phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Các đại biểu tham gia tập huấn lý thuyết về công tác lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin mẫu HCLS. Ảnh: H.P

Sau phần tập huấn lý thuyết tại hội trường UBND xã Vĩnh Quang, các lực lượng đã tổ chức thực hành quy trình lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Quang nhằm thống nhất các bước thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng.

Nội dung thực hành lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin mẫu HCLS được thực hiện trực tiếp tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Quang. Ảnh: H.P

Thông qua lớp tập huấn, các cơ quan, đơn vị được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, bảo đảm việc lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin HCLS được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định và tiến độ.

Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh) trực tiếp thực hiện công tác khai quật, lấy mẫu HCLS chưa xác định danh tính. Ảnh: H.P

Lớp tập huấn nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Theo kế hoạch, Quân khu 5 giao tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập 390 HCLS; tổ chức lấy mẫu 11.976 HCLS đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại 113 nghĩa trang trên 65 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chiến dịch tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập trong và ngoài nước; tăng cường giám định ADN, kết nối ngân hàng gen thân nhân với dữ liệu HCLS.