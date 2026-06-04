Doanh nghiệp chủ động tiết kiệm điện

(GLO)- Trong điều kiện chi phí năng lượng tăng cao cùng nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái và triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Chủ động tiết giảm chi phí điện

Những ngày nắng nóng đầu mùa, hệ thống điện mặt trời áp mái tại Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Bình Định (Khu công nghiệp Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây) hoạt động ổn định.

Hệ thống được đưa vào vận hành từ tháng 11-2025 với công suất hơn 1.102 kWp. Qua thời gian, tỷ lệ điện năng được thay thế từ nguồn năng lượng mặt trời của chi nhánh liên tục tăng, từ khoảng 8% lên gần 22% vào tháng 4.2026.

Không chỉ giúp giảm áp lực phụ tải vào giờ cao điểm, hiệu quả kinh tế của hệ thống điện mặt trờiáp mái cũng rất rõ nét. Nếu trước đây, tại nhà máy của công ty, chi phí điện năng bình quân khoảng 66.000 đồng cho việc sản xuất mỗi tấn cám thành phẩm thì đến tháng 3-2026 giảm còn khoảng 54.000 đồng/tấn, tương ứng mức tiết giảm hơn 18%.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi bò thịt - bò sữa Cao Nguyên (xã Mang Yang) có nhiều giải pháp tiết kiệm điện để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Ngọc Lợi - Trưởng Phòng Giám sát bảo trì Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Bình Định - cho biết: “Hệ thống điện mặt trời áp mái giúp DN chủ động nguồn điện, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Đây cũng là giải pháp phù hợp với định hướng phát triển xanh mà DN đang hướng tới”.

Trong khi đó, Công ty CP Chăn nuôi bò thịt - bò sữa Cao Nguyên (xã Mang Yang) cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện nhằm giảm chi phí sản xuất. Hiện DN được cấp điện qua 8 trạm biến áp với tổng dung lượng 4.720 kVA phục vụ dây chuyền sản xuất và chăn nuôi quy mô lớn.

Dù mở rộng sản xuất nhưng trong 3 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện tiêu thụ của DN này chỉ tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này là nhờ DN chủ động dịch chuyển phụ tải khỏi giờ cao điểm, thay thế thiết bị cũ bằng thiết bị có hiệu suất cao và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Ông Nguyễn Hồ Ngọc Lợi - Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty CP Chăn nuôi bò thịt - bò sữa Cao Nguyên - chia sẻ: “Tiết kiệm điện là giải pháp quan trọng giúp DN duy trì lợi nhuận trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao. Chúng tôi luôn chú trọng thay thế thiết bị có hiệu suất cao, điều chỉnh thời gian sử dụng điện hợp lý và nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong toàn đơn vị”.

Ngành điện đồng hành, hỗ trợ DN

Trước xu hướng chuyển dịch sang năng lượng xanh, các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh đang tích cực hỗ trợ DN triển khai các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái.

Không chỉ DN sản xuất, nhiều đơn vị ngành điện cũng đang chủ động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả thông qua hệ thống điện mặt trời áp mái. Tại trụ sở Điện lực Phú Tài, hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 30 kW được vận hành ổn định, góp phần gia tăng sản lượng điện tự dùng và giảm điện mua từ lưới trong giờ cao điểm ban ngày.

Cùng với đó, đơn vị triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện nội bộ như cài đặt điều hòa từ 260C trở lên, tận dụng ánh sáng tự nhiên, tắt hoàn toàn thiết bị điện ngoài giờ làm việc và theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hằng ngày qua hệ thống đo xa. Nhờ đó, Điện lực Phú Tài đã kiểm soát hiệu quả điện năng tiêu thụ, đồng thời lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng xanh đến khách hàng và cộng đồng.

Đối với các DN sản xuất lớn, Điện lực Mang Yang thường xuyên phối hợp theo dõi biểu đồ phụ tải, tư vấn điều chỉnh thời gian sử dụng điện hợp lý, khuyến khích dịch chuyển phụ tải khỏi giờ cao điểm và áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả.

Trong khi đó, Điện lực Chư Prông đang đồng hành cùng nhiều DN trong việc tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời áp mái. Điển hình như Công ty TNHH một thành viên Thiên Tâm (xã Chư Prông) đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 100 kW từ năm 2020 với sự hỗ trợ tư vấn của ngành điện.

Nhờ hệ thống này, mỗi tháng, DN tiết kiệm được khoảng 12.000 kWh điện. Đồng thời, việc thay đổi công nghệ, bố trí sản xuất tránh giờ cao điểm cũng giúp DN giảm hơn 15% sản lượng điện tiêu thụ trong những tháng đầu năm 2026, tương ứng tiết kiệm khoảng 16 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng Điện lực Chư Prông, bên cạnh đầu tư nâng cấp lưới điện, đơn vị đang đẩy mạnh hỗ trợ DN sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả thông qua tư vấn kỹ thuật, theo dõi phụ tải, khuyến khích sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và ứng dụng các giải pháp quản lý điện thông minh.