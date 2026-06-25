25 "Gian hàng Xanh - Tiết kiệm năng lượng" được tổ chức trong năm 2026

(GLO)- Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, chương trình “Gian hàng Xanh - Tiết kiệm năng lượng” năm 2026 sẽ được tổ chức ở cả 3 miền, chủ yếu tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh với 25 gian hàng.

Theo đó, mỗi gian hàng là không gian trưng bày, kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, công trình xây dựng; đồng thời, giới thiệu các sản phẩm đạt hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận.

Người tiêu dùng tham quan gian hàng sẽ được tư vấn về các giải pháp, công nghệ, mô hình và sản phẩm hiệu quả năng lượng và nhận nhiều phần quà có ý nghĩa. Ảnh: ĐCK/congthuong.vn

Gian hàng Xanh đầu tiên đã có mặt tại Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội năm 2026 (ENTECH HANOI 2026), được khai mạc vào sáng 24-6.

Điểm đến tiếp theo, Gian hàng Xanh sẽ có mặt tại Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn (Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng) từ ngày 1 đến 5-7-2026.

Tại các điểm đến, chương trình Gian hàng Xanh có rất nhiều hoạt động tương tác, trò chơi trúng thưởng với các phần quà ý nghĩa.

Bộ Công Thương kỳ vọng chương trình sẽ khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến sản phẩm hiệu suất năng lượng cao. Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêu dùng xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời thúc đẩy áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong thực tiễn, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tại các địa phương.