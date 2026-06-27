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Chính thức vận hành Sàn giao dịch carbon trong nước vào ngày 29-6

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NHÃ UYÊN (theo Tạp chí Thương trường, Znews)

(GLO)- Ngày 29-6, Sàn giao dịch carbon trong nước sẽ chính thức đi vào vận hành trên cơ sở các điều kiện đã được hoàn thiện.

Việt Nam đang phát triển thị trường carbon như một công cụ quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

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Việt Nam sẽ chính thức vận hành Sàn giao dịch carbon vào ngày 29-6. Ảnh: Phương Lâm/Znews

Việc đưa Sàn giao dịch carbon vào vận hành được xác định là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế carbon thấp.

Theo tính toán của nhóm chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cho Cục Biến đổi khí hậu, nếu tham gia bán tín chỉ carbon trên thị trường quốc tế, Việt Nam có thể thu về khoảng 1,9 tỷ USD, tương đương đóng góp khoảng 0,3% GDP mỗi năm trong kịch bản giá tín chỉ đạt 47 USD.

Với các kịch bản giá thấp hơn, ở mức 20,5 USD và 33,8 USD mỗi tín chỉ, nguồn thu ước đạt lần lượt khoảng 600 triệu USD và 1,2 tỷ USD. Ngoài ra, phí giao dịch dự kiến ở mức 2% doanh thu có thể đóng góp khoảng 10,4 triệu USD cho ngân sách nhà nước.

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