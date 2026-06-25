Gia Lai có 74 cơ sở đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xanh" năm 2026

(GLO)- Ngày 25-6, ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai - cho biết: Trên địa bàn tỉnh có 74 cơ sở thuộc 68 doanh nghiệp vừa được vinh danh “Doanh nghiệp xanh" năm 2026.

Qua rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường (BVMT) của các doanh nghiệp (DN) tại khu kinh tế, khu công nghiệp và các địa bàn khác trong tỉnh, từ ngày 1-3-2024 đến 28-2-2026, toàn tỉnh có 402 cơ sở thuộc 366 DN đã đi vào hoạt động.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp với các đơn vị trao tặng danh hiệu "Doanh nghiệp xanh" năm 2026 cho các đơn vị đạt xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: ĐVCC

Trong số đó, có 318 cơ sở/285 DN thuộc đối tượng xét phân hạng “Doanh nghiệp xanh”. Tuy nhiên, chỉ có 200 cơ sở/187 DN đủ điều kiện để đánh giá, xét phân hạng.

Kết quả, có 152 cơ sở/144 DN thực hiện đạt yêu cầu trở lên về công tác BVMT, gồm: 32 cơ sở/30 DN đạt xuất sắc, 42 cơ sở/38 DN đạt tốt và 78 cơ sở/76 DN đạt yêu cầu.

Trên cơ sở này, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã trao chứng nhận “Doanh nghiệp xanh" năm 2026 xếp hạng màu xanh lá cây cho các cơ sở đạt xuất sắc và màu xanh dương cho các cơ sở thực hiện tốt công tác BVMT.

Công ty TNHH Quicornac tại Khu Công nghiệp Trà Đa được xét hạng đạt xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: ĐVCC

Việc trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xanh" năm 2026 nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh các DN thực hiện tốt công tác BVMT trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng DN về tầm quan trọng của công tác BVMT trong bối cảnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và hội nhập quốc tế sâu rộng; từng bước khẳng định uy tín, thương hiệu và nâng cao giá trị cạnh tranh cho các sản phẩm trên thị trường.