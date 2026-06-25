(GLO)- Chiều 25-6, tại Công ty TNHH Bigrfeed Bình Định (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã công bố quyết định thành lập, thông qua quy chế hoạt động, ra mắt Ban điều hành và ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

6 doanh nghiệp tham gia mô hình, gồm Công ty TNHH Nông nghiệp BAF Bình Định, Công ty TNHH Sản xuất Dăm gỗ Bình Định, Công ty TNHH MTV Savvy Seafood VIETNAM, Công ty TNHH Bigrfeed Bình Định, Công ty TNHH SX-TM-TH Minh Anh và Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam-Chi nhánh NM2 tại Bình Định. Cụm hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, chức danh cụm trưởng được luân phiên đảm nhiệm theo nhiệm kỳ một năm.

Đại diện các doanh nghiệp ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: ĐVCC

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, việc xây dựng mô hình nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp trong công tác PCCC; tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp trong xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, góp phần bảo đảm an toàn sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Theo quy chế hoạt động, các doanh nghiệp thành viên sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH; định kỳ kiểm tra chéo công tác an toàn PCCC; thực tập phương án chữa cháy, CNCH; sẵn sàng chi viện lực lượng, phương tiện khi xảy ra sự cố tại các đơn vị trong cụm và khu vực lân cận.

Các đơn vị thực tập bước làm mát bằng nước trong phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau lễ ra mắt, các đơn vị đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH có sự phối hợp của nhiều lực lượng, qua đó nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến, kỹ năng xử lý tình huống và năng lực ứng phó khi xảy ra cháy, nổ tại khu công nghiệp.

Việc đưa mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy” vào hoạt động góp phần xây dựng môi trường sản xuất an toàn, ổn định, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Nhơn Hòa.