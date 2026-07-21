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Gia Lai: Phát hiện người đàn ông tử vong dưới kênh Văn Phong

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong dưới kênh Văn Phong, đoạn qua địa bàn xã Bình An (tỉnh Gia Lai).

Trước đó, vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 21-7, Công an xã Bình An tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc phát hiện 1 xe mô tô nằm dưới đoạn kênh Văn Phong qua thôn Trường Định (xã Bình An), nghi vấn người điều khiển phương tiện cũng đã rơi xuống kênh.

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Khu vực người dân phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân. Ảnh: Thanh Nguyễn

Công an xã triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh thông tin, tìm kiếm người gặp nạn. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân, cách nơi phát hiện chiếc xe máy khoảng 100m, theo hướng xuôi dòng.

Người bị nạn được xác định là ông Nguyễn Văn L. (SN 1970, trú thôn Kiên Ngãi, xã Bình An). Chiếc xe máy phát hiện dưới kênh mang biển số 77X4-16xx, được đăng ký bởi bà Bùi Thị H. (vợ nạn nhân).

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