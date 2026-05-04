Phát hiện người đàn ông tử vong nghi do đuối nước tại vùng biển Quy Nhơn Đông

NGUYỄN CHƠN
THANH TRÍ
(GLO)- Ngày 4-5, ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) xác nhận: Người dân vừa phát hiện thi thể 1 nam giới, nghi tử vong trong lúc đi câu cá tại vùng biển địa phương.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông được xác định là ông Phan Thanh H. (SN 1979, trú phường Bình Định).

Thi thể nạn nhân được đưa vào bờ biển khu phố Lý Hòa, phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Thanh Trí

Anh H.T.B. (trú xã Tuy Phước, người phát hiện sự việc) cho biết: Sáng 4-5, anh B. cùng ông H. đến câu cá tại khu vực mũi Kiềm, thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Đông.

Đến khoảng 7 giờ 55 phút, thấy ông H. bị rơi xuống biển, anh B. gọi điện thoại thông báo cho một chủ ghe đến hỗ trợ cứu nạn.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông H. được đưa lên ghe. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. Thi thể ông H. sau đó được đưa vào bãi biển khu phố Lý Hòa (phường Quy Nhơn Đông).

Sáng cùng ngày, Công an phường Quy Nhơn Đông đã tiến hành xác minh, nắm thông tin bước đầu và báo cáo sự việc đến lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo điều tra.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Đông và đơn vị chức năng điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

