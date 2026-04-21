Va chạm với xe khách, 2 người đi xe máy tử vong

(GLO)- Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21-4, tại Km 88+400 trên quốc lộ 19 thuộc địa bàn thôn Tân Định (phường An Bình, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Chí Cảm (SN 1977, trú tại phường Hoài Nhơn Đông) điều khiển xe khách BKS 77B-024.xx của nhà xe Dũng Lệ lưu thông theo hướng Pleiku đi Quy Nhơn đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81AF-047.xx lưu thông theo hướng ngược lại.

2 người đi xe máy đã tử vong tại chỗ sau va chạm với xe khách trên quốc lộ 19. Ảnh: Cao Đoàn

Trên chiếc xe máy có anh V.V.L. và anh Đ.M.H. (trú tại phường An Bình), chưa rõ người điều khiển. Vụ tai nạn khiến cả 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Qua xác minh, cả anh L. và anh H. đều không đội mũ bảo hiểm. Kiểm tra nhanh cho thấy anh Cảm không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy.