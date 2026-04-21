Va chạm với xe khách, 2 người đi xe máy tử vong

(GLO)- Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21-4, tại Km 88+400 trên quốc lộ 19 thuộc địa bàn thôn Tân Định (phường An Bình, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ. 

Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Chí Cảm (SN 1977, trú tại phường Hoài Nhơn Đông) điều khiển xe khách BKS 77B-024.xx của nhà xe Dũng Lệ lưu thông theo hướng Pleiku đi Quy Nhơn đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81AF-047.xx lưu thông theo hướng ngược lại.

2 người đi xe máy đã tử vong tại chỗ sau va chạm với xe khách trên quốc lộ 19. Ảnh: Cao Đoàn

Trên chiếc xe máy có anh V.V.L. và anh Đ.M.H. (trú tại phường An Bình), chưa rõ người điều khiển. Vụ tai nạn khiến cả 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Qua xác minh, cả anh L. và anh H. đều không đội mũ bảo hiểm. Kiểm tra nhanh cho thấy anh Cảm không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy.

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật-Kiến tạo đột phá phát triển”. Dịp này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả.

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

(GLO)- Nhiều năm qua, trên tuyến đường nội bộ chợ Mộc Bài (thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) có 3 công trình chắn ngang, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

(GLO)- Sau những sự cố đuối nước gần đây, du khách và người dân được cảnh báo về các nguy cơ khi tắm biển. Lực lượng cứu hộ và đơn vị quản lý bãi biển đã bố trí trực, cắm biển cảnh báo và tăng cường tuyên truyền, giúp mọi người tắm biển an toàn.

