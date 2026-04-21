Va chạm với xe khách, 2 người đi xe máy tử vong

Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Chí Cảm (SN 1977, trú tại phường Hoài Nhơn Đông) điều khiển xe khách BKS 77B-024.xx của nhà xe Dũng Lệ lưu thông theo hướng Pleiku đi Quy Nhơn đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81AF-047.xx lưu thông theo hướng ngược lại.
Trên chiếc xe máy có anh V.V.L. và anh Đ.M.H. (trú tại phường An Bình), chưa rõ người điều khiển. Vụ tai nạn khiến cả 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.
Qua xác minh, cả anh L. và anh H. đều không đội mũ bảo hiểm. Kiểm tra nhanh cho thấy anh Cảm không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy.