Tai nạn giao thông tại phường Quy Nhơn khiến 1 học sinh tử vong

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 19 thuộc địa bàn phường Quy Nhơn khiến 1 học sinh nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 phút ngày 14-4, tại Km 2+100 quốc lộ 19, thuộc địa bàn khu phố 33, phường Quy Nhơn. Khu vực xảy ra tai nạn nằm cạnh nút giao với đường Hoa Lư, gần cầu Hà Thanh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Nguyễn

Thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 78H-011.xx kéo theo rơ-moóc mang biển kiểm soát 78R-008.xx do tài xế Đỗ Khánh L. (SN 1995, trú xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai) điều khiển di chuyển trên quốc lộ 19 theo hướng từ cảng Quy Nhơn đến cầu Hà Thanh 1.

Khi đến đoạn đường trên thì va chạm với xe gắn máy biển số 77AA.136.xx do em Nguyễn Thị Ngọc T. (SN 2009, trú phường Quy Nhơn) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến em T. tử vong tại chỗ, chiếc xe của nạn nhân bị biến dạng.

Người dân tại hiện trường cho biết: Thời điểm tai nạn, em T. đang trên đường đi học.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an đã tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

