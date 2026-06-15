Tai nạn rình rập từ thói quen tập thể dục trên quốc lộ

(GLO)- Tình trạng người dân tập thể dục trên QL 19B đoạn qua địa bàn các tổ dân phố Tiên Hội, Châu Thành, Phú Thành (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) diễn ra khá phổ biến, nhất là vào sáng sớm và chiều tối.

Anh Nguyễn Đức Quốc (phường An Nhơn Bắc) chia sẻ: “QL 19B kết nối sân bay Phù Cát, QL 1 với xã Cát Tiến và Khu kinh tế Nhơn Hội. Tuyến đường có nhiều ô tô, xe tải lưu thông nhưng không có làn đường riêng cho xe máy.

Việc người chạy bộ, đạp xe thể dục di chuyển chung làn với xe máy, ô tô rất dễ xảy ra va quệt, tai nạn. Nhiều trường hợp chạy bộ ngược chiều hoặc đạp xe dàn hàng ngang để trò chuyện, rất nguy hiểm”.

Người dân tập thể dục trên QL 19B qua địa bàn phường An Nhơn Bắc gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Đ.M

Trong dịp hè, tình trạng trẻ em, học sinh tụ tập vui chơi cũng diễn ra khá phổ biến. Bên cạnh đó, người dân địa phương trong quá trình làm ruộng thường đậu, đỗ xe máy dọc lòng đường; nhiều người còn băng qua đường để hái quả chà là trồng trên dải phân cách, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Thực tế, những năm gần đây trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến người dân tập t hể dục trên đường phố, quốc lộ.

Ngay trên đoạn QL 19B qua tổ dân phố Tiên Hội, cách đây gần 1 năm đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khi một người chạy bộ va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều, dẫn đến tử vong.

Ông Nguyễn Nhất Khương - Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố Tiên Hội - cho biết, nguyên nhân của tình trạng trên một phần do địa phương chưa có địa điểm tập luyện thể dục đáp ứng nhu cầu của người dân, mặt khác vẫn còn nhiều người chưa có ý thức tự giác chấp hành các quy định.

Theo Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), tình trạng người dân tập thể dục dưới lòng đường xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh, từ khu vực đô thị đến nông thôn. Rèn luyện thân thể là điều đáng khuyến khích, song tập thể dục dưới lòng đường là hành vi vi phạm quy định giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

“Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật, ghi nhớ nguyên tắc lòng đường chỉ dành cho phương tiện tham gia giao thông. Các địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân thay đổi nhận thức, lựa chọn địa điểm tập luyện thể dục phù hợp, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh”- Thượng tá Lê Hồng Phương nhấn mạnh.