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Kiến nghị lắp camera an ninh trên cầu Thị Nại

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Từ thực tế những vụ nhảy cầu tự tử thời gian gần đây và đặc thù giao thông trên cầu Thị Nại (phường Quy Nhơn Đông), người dân kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lắp đặt hệ thống camera giám sát trên cầu để theo dõi tình hình giao thông, ANTT và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Từ thực tế những vụ nhảy cầu tự tử thời gian gần đây và đặc thù giao thông trên cầu Thị Nại (phường Quy Nhơn Đông), người dân kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lắp đặt hệ thống camera giám sát trên cầu để theo dõi tình hình giao thông, ANTT và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Rạng sáng 13-8, người dân phát hiện xe máy biển kiểm soát 77X7-50xx cùng đôi dép giữa cầu Thị Nại nên báo Công an phường Quy Nhơn Đông. Qua xác minh, trên xe còn cắm chìa khóa, đèn xe hư hỏng, trong cốp có giấy tờ tùy thân của anh D.T.T. (SN 2006, trú xã Hội Sơn), sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn.

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Gia đình tìm kiếm anh D.T.T. tại cầu Thị Nại vào sáng 14.8. Ảnh: N.C

Sáng 14-8, sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả, gia đình T. nghi anh nhảy cầu nên nhờ ngư dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết chưa thể khẳng định T. nhảy cầu. Đến tối cùng ngày, người dân phát hiện thi thể T. tại khu vực hồ nuôi tôm ven đầm Thị Nại, thuộc tổ dân phố Nhơn Hội.

Quan sát hoạt động tìm kiếm nạn nhân trên cầu Thị Nại sáng 14-8, anh B.K. (xã Tuy Phước) cho rằng cầu dài gần 2,5 km, lưu lượng phương tiện lớn nên cần nghiên cứu lắp camera dọc cầu để thuận tiện giám sát. Khi xảy ra tai nạn, sự cố hoặc có người nhảy cầu, camera sẽ hỗ trợ xác minh nhanh, tiết kiệm thời gian, công sức.

Kiến nghị lắp camera trên cầu Thị Nại nhận được sự đồng tình của nhiều người dân, nhất là sau các vụ nhảy cầu xảy ra thời gian qua. Anh Nguyễn Thanh Trí - tài xế xe cứu thương Đội SOS 115 - Bình Định - cho biết: Trong tháng 7-2026, Đội phối hợp với Công an phường cứu nạn, ngăn chặn 2 trường hợp nhảy cầu. Theo anh Trí, nhiều vụ xảy ra vào đêm khuya, rạng sáng, khi cầu vắng người nên khó phát hiện, cứu hộ kịp thời. Vì vậy, cần có hệ thống giám sát 24/24 giờ và nghiên cứu bố trí thêm thiết bị cứu hộ, phao cứu sinh trên cầu.

Thượng tá Ngô Đức Hoài - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), đồng tình với đề xuất lắp camera trên cầu Thị Nại. Theo ông, hệ thống giám sát sẽ hỗ trợ lực lượng CSGT và các đơn vị chức năng theo dõi giao thông từ xa, nhất là khi mưa bão, gió lớn gây khó khăn cho người qua cầu. Qua đó, lực lượng chức năng có thể kịp thời cảnh báo, triển khai lực lượng, bố trí chốt chặn, bảo đảm ATGT.

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Điểm camera đầu cầu Thị Nại (đầu phía khu vực trung tâm Quy Nhơn) bị hư hỏng chưa được sửa chữa. Ảnh: N.C

Theo ghi nhận, tại 2 đầu cầu Thị Nại trước đây có 2 điểm camera do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vận hành, quản lý. Tuy nhiên, cả 2 đã hư hỏng do mưa bão và chưa được sửa chữa.

Ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông - cho biết trước kiến nghị của người dân, địa phương đã giao Công an phường rà soát, đề xuất phương án lắp đặt camera trên cầu Thị Nại.

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