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Gia Lai: Mỗi ngày có 210 ô tô, xe máy vi phạm được phát hiện bởi camera giám sát

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Theo ghi nhận của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai), trong 1 tháng gần đây, đơn vị trích xuất hơn 6.300 trường hợp phương tiện vi phạm được phát hiện bởi hệ thống camera giám sát trên toàn tỉnh.

Cụ thể, từ ngày 15-6 đến 14-7, Phòng Cảnh sát giao thông đã trích xuất, gửi thông báo đối với 6.306 trường hợp phương tiện vi phạm, với tổng mức phạt dự kiến hơn 28 tỷ đồng.

Nếu tính bình quân thì mỗi ngày có 210 ô tô, xe máy vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trên toàn tỉnh.

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Trích xuất hình ảnh phương tiện vi phạm tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai: Ảnh: Nguyễn Chơn

So với tháng liền kề trước đó, tăng gần 3.000 trường hợp, mức phạt áp dụng cũng tăng hơn 9 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu của sự chênh lệch này là bởi hệ thống camera giám sát tại địa bàn phía Đông được kích hoạt trở lại từ ngày 15-6, sau thời gian tạm ngừng hoạt động vì hư hỏng do thiên tai.

Về xử lý vi phạm phạt nguội, trong 1 tháng gần đây, đơn vị đã lập hồ sơ xử lý 651 trường hợp vi phạm với mức phạt gần 3 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 29 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 231 trường hợp. So với tháng liền kề trước đó, số trường hợp vi phạm đã xử lý tăng 207 trường hợp, tăng hơn 704 triệu đồng tiền phạt.

Liên quan đến số trường hợp vi phạm vừa phát hiện, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng CSGT - cho biết: Không phải tất cả các trường hợp phát hiện nói trên đều sẽ bị xử phạt. Sau khi tiếp nhận dữ liệu từ hệ thống camera, đơn vị tiến hành trích xuất, rà soát, xác minh từng trường hợp cụ thể; sau đó tra cứu thông tin chủ phương tiện, gửi thông báo và mời người liên quan đến làm việc.

Đối với trường hợp chủ xe, lái xe sau khi nhận thông báo của cơ quan chức năng nhưng có giải trình, có tài liệu chứng minh hành vi thuộc “Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính” theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì sẽ không bị phạt.

Ngoài ra, đối với xe công vụ khi nhận thông báo của Phòng CSGT mà có tài liệu chứng minh đang làm nhiệm vụ mà thuộc diện xe ưu tiên theo quy định tại Điều 27, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Điều 18 Nghị định số 151/2024/ NĐ-CP thì cũng không bị phạt.

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